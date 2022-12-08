https://ria.ru/20221208/call-tsentr-1837172126.html

В Ярославской области запустят call-центр для записи к узким специалистам

В Ярославской области запустят call-центр для записи к узким специалистам - РИА Новости, 08.12.2022

В Ярославской области запустят call-центр для записи к узким специалистам

Единый региональный кол-центр для записи к узким специалистам начнет работу в Ярославской области в начале следующего года, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:25

2022-12-08T12:25

2022-12-08T13:11

михаил евраев

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Единый региональный кол-центр для записи к узким специалистам начнет работу в Ярославской области в начале следующего года, заявил губернатор Михаил Евраев.Правительство Ярославской области сообщает, что губернатор провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона."Ситуация, что где-то сидит одна медсестра и принимает звонки, должна уйти в прошлое. Создадим единую базу всех профильных специалистов, единую регистратуру и единый кол-центр для всех поликлиник, в котором будет аккумулироваться и распределяться запись ко всем специалистам по региону", - сказал Евраев.По его словам, это позволит равномерно распределять очереди в разных муниципальных районах. "К примеру, если очередь к офтальмологу в поликлинике вашего района или городского округа уже расписана на месяц вперед, вам будет предложен вариант посетить такого же специалиста в соседнем районе, где вы сможете получить квалифицированную помощь", - отметил глава региона.По словам губернатора, создание единой электронной базы позволит оптимизировать загрузку специалистов, контролировать оперативность и качество оказания медицинских услуг."С точки зрения увеличения количества врачей в 2023 году постараемся изменить ситуацию в лучшую сторону. Это непросто, но это делать необходимо", – добавил губернатор.Михаил Евраев отметил, что для внесения в медицинскую базу необходимых сведений в электронной форме прорабатывается вопрос обеспечения планшетами не только врачей "скорых", но и участковых докторов."На прямую линию поступило много обращений жителей с жалобами на сложности в записи на прием к узким специалистам поликлиник. Поэтому по решению губернатора кол-центр заработает уже в начале следующего года", - информирует областное правительство.

https://ria.ru/20221208/shkoly-1837166960.html

https://ria.ru/20221203/byudzhet-1836096965.html

ярославская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил евраев, ярославская область