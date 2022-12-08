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Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию - РИА Новости, 08.12.2022
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Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию
Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию - РИА Новости, 08.12.2022
Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию
Виктор Бут созвонился с близкими во время возвращения в Россию и сказал, что с ним все нормально. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T21:33
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виктор бут
бриттни грайнер
россия
абу-даби
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Виктор Бут созвонился с близкими во время возвращения в Россию и сказал, что с ним все нормально."Все нормально", - сказал Бут своей супруге, а также матери по телефону, кадры показал телеканал "Россия 24".По данным телеканала, Бут уже на территории России, он позвонил семье во время дозаправки самолета.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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россия
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Телефонный разговор Виктора Бута с близкими после возвращения в Россию
Разговор по телефону Виктора Бута с женой и матерью.
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виктор бут, бриттни грайнер, россия, абу-даби, сша
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Россия, Абу-Даби, США
21:33 08.12.2022 (обновлено: 21:50 08.12.2022)
 
Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию

"Россия 24": Бут позвонил близким во время возвращения, сказал, что с ним все нормально

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Виктор Бут созвонился с близкими во время возвращения в Россию и сказал, что с ним все нормально.
"Все нормально", - сказал Бут своей супруге, а также матери по телефону, кадры показал телеканал "Россия 24".
По данным телеканала, Бут уже на территории России, он позвонил семье во время дозаправки самолета.
Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Виктор Бут после обмена в аэропорту
Вчера, 21:32
Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер
 
Виктор БутБриттни ГрайнерРоссияАбу-ДабиСША
 
 
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