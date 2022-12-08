https://ria.ru/20221208/but-1837341994.html
Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию
Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию - РИА Новости, 08.12.2022
Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию
Виктор Бут созвонился с близкими во время возвращения в Россию и сказал, что с ним все нормально. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T21:33
2022-12-08T21:33
2022-12-08T21:50
виктор бут
бриттни грайнер
россия
абу-даби
сша
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Виктор Бут созвонился с близкими во время возвращения в Россию и сказал, что с ним все нормально."Все нормально", - сказал Бут своей супруге, а также матери по телефону, кадры показал телеканал "Россия 24".По данным телеканала, Бут уже на территории России, он позвонил семье во время дозаправки самолета.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
https://ria.ru/20221208/obmen-1837341771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Телефонный разговор Виктора Бута с близкими после возвращения в Россию
Разговор по телефону Виктора Бута с женой и матерью.
2022-12-08T21:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бут, бриттни грайнер, россия, абу-даби, сша
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Россия, Абу-Даби, США
21:33 08.12.2022 (обновлено: 21:50 08.12.2022)
Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию
"Россия 24": Бут позвонил близким во время возвращения, сказал, что с ним все нормально