https://ria.ru/20221208/but-1837341994.html

Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию

Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию - РИА Новости, 08.12.2022

Бут позвонил матери и жене во время возвращения в Россию

Виктор Бут созвонился с близкими во время возвращения в Россию и сказал, что с ним все нормально. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T21:33

2022-12-08T21:33

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виктор бут

бриттни грайнер

россия

абу-даби

сша

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Виктор Бут созвонился с близкими во время возвращения в Россию и сказал, что с ним все нормально."Все нормально", - сказал Бут своей супруге, а также матери по телефону, кадры показал телеканал "Россия 24".По данным телеканала, Бут уже на территории России, он позвонил семье во время дозаправки самолета.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837341771.html

россия

абу-даби

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Телефонный разговор Виктора Бута с близкими после возвращения в Россию Разговор по телефону Виктора Бута с женой и матерью. 2022-12-08T21:33 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор бут, бриттни грайнер, россия, абу-даби, сша