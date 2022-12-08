https://ria.ru/20221208/but-1837300497.html

Джабаров прокомментировал освобождение Бута из американской тюрьмы

Джабаров прокомментировал освобождение Бута из американской тюрьмы - РИА Новости, 08.12.2022

Джабаров прокомментировал освобождение Бута из американской тюрьмы

Россиянин Виктор Бут был незаконно арестован американскими властями, его освобождение из тюрьмы справедливо, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:57

2022-12-08T17:57

2022-12-08T18:00

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россиянин Виктор Бут был незаконно арестован американскими властями, его освобождение из тюрьмы справедливо, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совет Федерации Владимир Джабаров.Ранее в МИД РФ сообщили, что 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер."Это справедливо, состоялось освобождение Виктора Бута", - сказал политик.Он отметил, что россиянин был незаконно арестован и просидел не один год в американской тюрьме в жутких условиях. Джабаров подчеркнул, что "это не какой-то добрый шаг со стороны американцев, им просто очень хотелось достать свою гражданку". При этом парламентарий обратил внимание, что в деле с Грайнер "реальное преступление, она везла наркотики".Джабаров поздравил семью Бута со счастливым завершением этой истории. Он также не исключил, что обмены заключенными между Россией и США могут продолжаться.Выпускник Казанского суворовского училища, военный переводчик, а после - владелец бизнеса по авиаперевозкам, в том числе легальных военных грузов, Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Расследование в отношении россиянина США вели еще с конца 90-х, в 2006 году заморозили его активы, заявив, что его деятельность угрожает интересам США в Конго. Процесс экстрадиции занял два года, Бут был вывезен в США в нарушение как таиландского, так и американского законодательства. В США россиянина обвинили в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американцев и поддержке терроризма. Сам бизнесмен все обвинения отвергал.Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил россиянина в 2012 году к 25 годам лишения свободы. Много лет Бута пытались вернуть в Россию по двусторонней конвенции о передаче осужденных, подавали апелляции и даже безуспешно обращались в Верховный суд. Информация о переговорах между США и Россией о возможном обмене заключенных, в том числе Виктора Бута, появилась в 2019 году, но для его возвращения потребовалось еще три года.История Бута похожа на сюжет голливудской картины. Принято считать, что именно Бут, еще будучи свободным человеком, стал прототипом главного героя американского фильма "Оружейный барон" (2005), а после в 2007 году ему была посвящена книга "Торговец смертью", закрепившая в США образ Бута, как крупнейшего в мире торговца оружием.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837291177.html

https://ria.ru/20221208/uilan-1837275506.html

https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html

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в мире, виктор бут, владимир джабаров, бриттни грайнер, сша, россия