https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html
Москалькова прокомментировала обмен Бута на баскетболистку Грайнер
Москалькова прокомментировала обмен Бута на баскетболистку Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
Москалькова прокомментировала обмен Бута на баскетболистку Грайнер
Решение по обмену Виктора Бута было еще более успешным, поскольку он был помилован, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:41
2022-12-08T16:41
2022-12-08T17:15
виктор бут
татьяна москалькова
в мире
бриттни грайнер
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Решение по обмену Виктора Бута было еще более успешным, поскольку он был помилован, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее в МИД РФ сообщили, что россиянин Виктор Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Бриттни Грайнер.Омбудсмен отметила, что Бут провел в местах лишения свободы больше 13 лет из 25 лет по "незаконному и несправедливому приговору"."Мы помним неоднократные обращения разных органов, и я со своей стороны обращалась в международные органы и к органам государственной власти США с тем, чтобы Виктор Анатольевич был освобожден, чтобы его дело было пересмотрено", - сказала Москалькова.По ее словам, после того как Бут отбыл больше половины срока наказания, он имел право отбывания наказания в стране своего гражданства."Сегодняшнее решение проблем благодаря МИДу и нашим спецслужбам... решен еще более успешно, поскольку и Бут и Грайнер помилованы главами государств, конечно, это дает возможность им свободы передвижения, не говоря уже о моральном факторе, когда человек чувствует, что уголовное преследование в отношении него прекращено окончательно", - сказала Москалькова.Москалькова выразила надежду, что ей удастся лично поговорить с Бутом, чтобы узнать об условиях порядка содержания и о процессе обмена.Бут находился в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20221208/but-1837279198.html
https://ria.ru/20221208/grayner-1837263951.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бут, татьяна москалькова, в мире, бриттни грайнер, сша
Виктор Бут, Татьяна Москалькова, В мире, Бриттни Грайнер, США
16:41 08.12.2022 (обновлено: 17:15 08.12.2022)
Москалькова прокомментировала обмен Бута на баскетболистку Грайнер
Москалькова назвала решение по обмену Виктора Бута еще более успешным из-за помилования
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Решение по обмену Виктора Бута было еще более успешным, поскольку он был помилован, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в МИД РФ сообщили, что россиянин Виктор Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Бриттни Грайнер
.
"Обмен Виктора Анатольевича Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно поистине назвать новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следит за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций", - сказала Москалькова журналистам.
Омбудсмен отметила, что Бут провел в местах лишения свободы больше 13 лет из 25 лет по "незаконному и несправедливому приговору".
"Мы помним неоднократные обращения разных органов, и я со своей стороны обращалась в международные органы и к органам государственной власти США с тем, чтобы Виктор Анатольевич был освобожден, чтобы его дело было пересмотрено", - сказала Москалькова.
По ее словам, после того как Бут отбыл больше половины срока наказания, он имел право отбывания наказания в стране своего гражданства.
"Сегодняшнее решение проблем благодаря МИДу и нашим спецслужбам... решен еще более успешно, поскольку и Бут и Грайнер помилованы главами государств, конечно, это дает возможность им свободы передвижения, не говоря уже о моральном факторе, когда человек чувствует, что уголовное преследование в отношении него прекращено окончательно", - сказала Москалькова.
Москалькова выразила надежду, что ей удастся лично поговорить с Бутом, чтобы узнать об условиях порядка содержания и о процессе обмена.
"Я хотела бы поговорить с ним лично, чтобы узнать об условиях порядка содержания, о системе защиты прав человека, работает ли она вообще в системе координат американского судопроизводства, и как происходил обмен. Но сейчас невозможно с ним переговорить и я буду ждать сигнала, когда такое случится", - отметила Москалькова.
Бут находился в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде
по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке
признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.