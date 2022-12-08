https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html

Москалькова прокомментировала обмен Бута на баскетболистку Грайнер

Москалькова прокомментировала обмен Бута на баскетболистку Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022

Москалькова прокомментировала обмен Бута на баскетболистку Грайнер

Решение по обмену Виктора Бута было еще более успешным, поскольку он был помилован, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:41

2022-12-08T16:41

2022-12-08T17:15

виктор бут

татьяна москалькова

в мире

бриттни грайнер

сша

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Решение по обмену Виктора Бута было еще более успешным, поскольку он был помилован, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее в МИД РФ сообщили, что россиянин Виктор Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Бриттни Грайнер.Омбудсмен отметила, что Бут провел в местах лишения свободы больше 13 лет из 25 лет по "незаконному и несправедливому приговору"."Мы помним неоднократные обращения разных органов, и я со своей стороны обращалась в международные органы и к органам государственной власти США с тем, чтобы Виктор Анатольевич был освобожден, чтобы его дело было пересмотрено", - сказала Москалькова.По ее словам, после того как Бут отбыл больше половины срока наказания, он имел право отбывания наказания в стране своего гражданства."Сегодняшнее решение проблем благодаря МИДу и нашим спецслужбам... решен еще более успешно, поскольку и Бут и Грайнер помилованы главами государств, конечно, это дает возможность им свободы передвижения, не говоря уже о моральном факторе, когда человек чувствует, что уголовное преследование в отношении него прекращено окончательно", - сказала Москалькова.Москалькова выразила надежду, что ей удастся лично поговорить с Бутом, чтобы узнать об условиях порядка содержания и о процессе обмена.Бут находился в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221208/but-1837279198.html

https://ria.ru/20221208/grayner-1837263951.html

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виктор бут, татьяна москалькова, в мире, бриттни грайнер, сша