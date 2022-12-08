https://ria.ru/20221208/brifing-1837348456.html
Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом
Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом - РИА Новости, 08.12.2022
Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:24
2022-12-08T22:24
2022-12-08T23:01
в мире
карин жан-пьер
сша
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом.Ближе к концу мероприятия ее спросили, "почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран". Репортер попытался объяснить важность затронутой темы, но Жан-Пьер прервала его."Это не сложно", — сказала она.Журналист продолжил просить о возможности задать вопрос. Жан-Пьер заявила, что тот "не дает ей ответить". Репортер, в свою очередь, удивился, поскольку еще не задал вопрос. "Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили", — повторила пресс-секретарь."Дайте же мне задать вопрос", — снова попросил журналист. На этом Жан-Пьер попрощалась и вышла из зала для брифингов.
https://ria.ru/20221208/ssha-1837169164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карин жан-пьер, сша
В мире, Карин Жан-Пьер, США
22:24 08.12.2022 (обновлено: 23:01 08.12.2022)
Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом
Представитель Белого дома Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом.
Ближе к концу мероприятия ее спросили, "почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США
и африканских стран". Репортер попытался объяснить важность затронутой темы, но Жан-Пьер
прервала его.
"Это не сложно", — сказала она.
Журналист продолжил просить о возможности задать вопрос. Жан-Пьер заявила, что тот "не дает ей ответить". Репортер, в свою очередь, удивился, поскольку еще не задал вопрос.
"Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили", — повторила пресс-секретарь.
"Дайте же мне задать вопрос", — снова попросил журналист. На этом Жан-Пьер попрощалась и вышла из зала для брифингов.