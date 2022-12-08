https://ria.ru/20221208/brifing-1837348456.html

Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом

Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом - РИА Новости, 08.12.2022

Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T22:24

2022-12-08T22:24

2022-12-08T23:01

в мире

карин жан-пьер

сша

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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом.Ближе к концу мероприятия ее спросили, "почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран". Репортер попытался объяснить важность затронутой темы, но Жан-Пьер прервала его."Это не сложно", — сказала она.Журналист продолжил просить о возможности задать вопрос. Жан-Пьер заявила, что тот "не дает ей ответить". Репортер, в свою очередь, удивился, поскольку еще не задал вопрос. "Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили", — повторила пресс-секретарь."Дайте же мне задать вопрос", — снова попросил журналист. На этом Жан-Пьер попрощалась и вышла из зала для брифингов.

https://ria.ru/20221208/ssha-1837169164.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, карин жан-пьер, сша