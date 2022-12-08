https://ria.ru/20221208/bayden-1837336381.html

Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию

Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию - РИА Новости, 08.12.2022

Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию

Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена обменять россиянина Виктора Бута на звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:43

2022-12-08T20:43

2022-12-08T20:53

политика

бриттни грайнер

виктор бут

джо байден

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена обменять россиянина Виктора Бута на звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков."Что-то я сомневаюсь, что она будет землю целовать, когда прилетит в США", — считает Scrwey Louie."А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?" — сыронизировала Clarissa Danae."Китаем и Россией руководят серьезные люди. Нашей страной управляют инфантильные идиоты", — пишет Chief Acid Rain.Прибывшую рейсом из Нью-Йорка американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале. Во время досмотра в ее ручной клади нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья в августе приговорил спортсменку к девяти годам колонии и штрафу в размере миллиона рублей.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.Российский и американский лидеры 8 декабря помиловали обоих участников обмена. Уголовные дела в их отношении окончательно прекратили, а Бут и Грайнер получили полную свободу передвижения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221204/bayden-1836166164.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/uilan-1837330134.html

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политика, бриттни грайнер, виктор бут, джо байден, россия, сша