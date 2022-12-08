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Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию - РИА Новости, 08.12.2022
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Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию
Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию - РИА Новости, 08.12.2022
Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию
Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена обменять россиянина Виктора Бута на звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:43
2022-12-08T20:53
политика
бриттни грайнер
виктор бут
джо байден
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена обменять россиянина Виктора Бута на звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков."Что-то я сомневаюсь, что она будет землю целовать, когда прилетит в США", — считает Scrwey Louie."А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?" — сыронизировала Clarissa Danae."Китаем и Россией руководят серьезные люди. Нашей страной управляют инфантильные идиоты", — пишет Chief Acid Rain.Прибывшую рейсом из Нью-Йорка американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале. Во время досмотра в ее ручной клади нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья в августе приговорил спортсменку к девяти годам колонии и штрафу в размере миллиона рублей.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.Российский и американский лидеры 8 декабря помиловали обоих участников обмена. Уголовные дела в их отношении окончательно прекратили, а Бут и Грайнер получили полную свободу передвижения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221204/bayden-1836166164.html
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политика, бриттни грайнер, виктор бут, джо байден, россия, сша
Политика, Бриттни Грайнер, Виктор Бут, Джо Байден, Россия, США
20:43 08.12.2022 (обновлено: 20:53 08.12.2022)
 
Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию

Читатели Breitbart из США предложили экстрадировать Байдена в Россию

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена обменять россиянина Виктора Бута на звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

"Давайте признаем, если бы это был какой-нибудь Тим Тибоу (игрок в американский футбол. — Прим. ред.), а не Грайнер, он бы по-прежнему сидел за решеткой", — уверен EXFED.

"Что-то я сомневаюсь, что она будет землю целовать, когда прилетит в США", — считает Scrwey Louie.
"А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?" — сыронизировала Clarissa Danae.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 05:09
"Заставил замолчать": американцев возмутило решение Байдена
"Китаем и Россией руководят серьезные люди. Нашей страной управляют инфантильные идиоты", — пишет Chief Acid Rain.
Прибывшую рейсом из Нью-Йорка американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале. Во время досмотра в ее ручной клади нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья в августе приговорил спортсменку к девяти годам колонии и штрафу в размере миллиона рублей.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.
Российский и американский лидеры 8 декабря помиловали обоих участников обмена. Уголовные дела в их отношении окончательно прекратили, а Бут и Грайнер получили полную свободу передвижения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 19:58В мире
Уилан пожаловался на Байдена дозвонившимся до него журналистам
 
ПолитикаБриттни ГрайнерВиктор БутДжо БайденРоссияСША
 
 
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