20:43 08.12.2022 (обновлено: 20:53 08.12.2022)
Американцы предложили экстрадировать Байдена в Россию
Читатели Breitbart из США предложили экстрадировать Байдена в Россию
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена обменять россиянина Виктора Бута на звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.
"Давайте признаем, если бы это был какой-нибудь Тим Тибоу (игрок в американский футбол. — Прим. ред.), а не Грайнер, он бы по-прежнему сидел за решеткой", — уверен EXFED.
"Что-то я сомневаюсь, что она будет землю целовать, когда прилетит в США", — считает Scrwey Louie.
"А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?" — сыронизировала Clarissa Danae.
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"Китаем и Россией руководят серьезные люди. Нашей страной управляют инфантильные идиоты", — пишет Chief Acid Rain.
Прибывшую рейсом из Нью-Йорка американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале. Во время досмотра в ее ручной клади нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма. Экспертиза установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья в августе приговорил спортсменку к девяти годам колонии и штрафу в размере миллиона рублей.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.
Российский и американский лидеры 8 декабря помиловали обоих участников обмена. Уголовные дела в их отношении окончательно прекратили, а Бут и Грайнер получили полную свободу передвижения.
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