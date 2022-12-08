https://ria.ru/20221208/bayden-1837262672.html

Байден выступит с экстренным обращением

Байден выступит с экстренным обращением - РИА Новости, 08.12.2022

Байден выступит с экстренным обращением

Президент США Джо Байден на фоне известий об освобождении из тюрьмы в России баскетболистки Бриттни Грайнер в четверг утром выступит с экстренным обращением,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:12

2022-12-08T16:12

2022-12-08T17:52

в мире

сша

джо байден

бриттни грайнер

виктор бут

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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне известий об освобождении из тюрьмы в России баскетболистки Бриттни Грайнер в четверг утром выступит с экстренным обращением, свидетельствует обновленный график Белого дома на этот день.Выступление главы государства запланировано на 08:30 утра (16:30 мск). Повестка предстоящего обращения не раскрывается.Как сообщил ранее ряд крупных американских телеканалов, Грайнер была освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США.Россиянин Виктор Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Бриттни Грайнер, сообщили журналистам в МИД России.

https://ria.ru/20221208/grayner-1837263951.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джо байден, бриттни грайнер, виктор бут