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Байден выступит с экстренным обращением - РИА Новости, 08.12.2022
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Байден выступит с экстренным обращением
Байден выступит с экстренным обращением - РИА Новости, 08.12.2022
Байден выступит с экстренным обращением
Президент США Джо Байден на фоне известий об освобождении из тюрьмы в России баскетболистки Бриттни Грайнер в четверг утром выступит с экстренным обращением,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:12
2022-12-08T17:52
в мире
сша
джо байден
бриттни грайнер
виктор бут
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне известий об освобождении из тюрьмы в России баскетболистки Бриттни Грайнер в четверг утром выступит с экстренным обращением, свидетельствует обновленный график Белого дома на этот день.Выступление главы государства запланировано на 08:30 утра (16:30 мск). Повестка предстоящего обращения не раскрывается.Как сообщил ранее ряд крупных американских телеканалов, Грайнер была освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США.Россиянин Виктор Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Бриттни Грайнер, сообщили журналистам в МИД России.
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в мире, сша, джо байден, бриттни грайнер, виктор бут
В мире, США, Джо Байден, Бриттни Грайнер, Виктор Бут
16:12 08.12.2022 (обновлено: 17:52 08.12.2022)
 
Байден выступит с экстренным обращением

Байден выступит с экстренным обращением после новостей об освобождении Грайнер

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне известий об освобождении из тюрьмы в России баскетболистки Бриттни Грайнер в четверг утром выступит с экстренным обращением, свидетельствует обновленный график Белого дома на этот день.
Выступление главы государства запланировано на 08:30 утра (16:30 мск). Повестка предстоящего обращения не раскрывается.
Как сообщил ранее ряд крупных американских телеканалов, Грайнер была освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США.
Россиянин Виктор Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Бриттни Грайнер, сообщили журналистам в МИД России.
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Бриттни Грайнер. 8 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:16
Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону
 
В миреСШАДжо БайденБриттни ГрайнерВиктор Бут
 
 
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