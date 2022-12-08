https://ria.ru/20221208/bayden-1837262672.html
Байден выступит с экстренным обращением
Байден выступит с экстренным обращением - РИА Новости, 08.12.2022
Байден выступит с экстренным обращением
Президент США Джо Байден на фоне известий об освобождении из тюрьмы в России баскетболистки Бриттни Грайнер в четверг утром выступит с экстренным обращением,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:12
2022-12-08T16:12
2022-12-08T17:52
в мире
сша
джо байден
бриттни грайнер
виктор бут
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне известий об освобождении из тюрьмы в России баскетболистки Бриттни Грайнер в четверг утром выступит с экстренным обращением, свидетельствует обновленный график Белого дома на этот день.Выступление главы государства запланировано на 08:30 утра (16:30 мск). Повестка предстоящего обращения не раскрывается.Как сообщил ранее ряд крупных американских телеканалов, Грайнер была освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США.Россиянин Виктор Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Бриттни Грайнер, сообщили журналистам в МИД России.
https://ria.ru/20221208/grayner-1837263951.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, бриттни грайнер, виктор бут
В мире, США, Джо Байден, Бриттни Грайнер, Виктор Бут
16:12 08.12.2022 (обновлено: 17:52 08.12.2022)
Байден выступит с экстренным обращением
Байден выступит с экстренным обращением после новостей об освобождении Грайнер