https://ria.ru/20221208/bastrykin-1837106186.html

СК нуждается в праве арестовывать имущество до суда, заявил Бастрыкин

СК нуждается в праве арестовывать имущество до суда, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 08.12.2022

СК нуждается в праве арестовывать имущество до суда, заявил Бастрыкин

Следственный комитет России для эффективной борьбы с коррупцией хочет получить возможность неотложно арестовывать имущество фигурантов и связанных с ними лиц до РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T07:14

2022-12-08T07:14

2022-12-08T07:14

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

оон

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следственный комитет России для эффективной борьбы с коррупцией хочет получить возможность неотложно арестовывать имущество фигурантов и связанных с ними лиц до суда, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, а не только в отношении имущества, перечисленного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (то есть имущества, подлежащего конфискации)", - сказал Бастрыкин.Сейчас следователи могут накладывать неотложный арест в исключительных случаях - на вещи, заложенные или сданные на хранение в ломбард - деньги, ценности, авто, которое принадлежит фигуранту, или иное имущество.По мнению СК, в разы эффективнее будет борьба с коррупцией, если следователи смогут неотложно арестовывать в том числе и имущество, находящееся у других лиц, связанных с фигурантами. Но после неотложного ареста следователь все равно должен обращаться в суд за решением.

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html

https://ria.ru/20221206/putin-1836674515.html

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александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон