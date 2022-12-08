https://ria.ru/20221208/balabanov-1837146592.html
В прокат выходит фильм о создателе "Брата" режиссере Алексее Балабанове
В прокат выходит фильм о создателе "Брата" режиссере Алексее Балабанове - РИА Новости, 08.12.2022
В прокат выходит фильм о создателе "Брата" режиссере Алексее Балабанове
В ограниченный прокат выходт документальный фильм Любови Аркус о режиссере "Брата" "Балабанов. Колокольня. Реквием", сообщает пресс-служба кинокомпании Capella... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:42
2022-12-08T11:42
2022-12-08T11:42
культура
новости культуры
алексей балабанов
любовь аркус
санкт-петербург
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ограниченный прокат выходт документальный фильм Любови Аркус о режиссере "Брата" "Балабанов. Колокольня. Реквием", сообщает пресс-служба кинокомпании Capella Film.Работа над пректом началась за два года до смерти постановщика как хроника производства его фильма "Я тоже хочу"."Съемочный процесс шел с разрешения главного героя и при его непосредственном участии. Работа продолжилась и после его смерти, и спустя почти десять лет после его ухода этот фильм – трагическое свидетельство о жизни бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России", - рассказали в компании.Балабанов известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Постановщик умер 18 мая 2013 года от острой сердечной недостаточности на фоне тяжелого хронического заболевания.Мировая премьера проекта состоялась на международном кинофестивале "Послание к человеку", проходившем в Санкт-Петербурге 21-29 октября.
https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей балабанов, любовь аркус, санкт-петербург, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Алексей Балабанов, Любовь Аркус, Санкт-Петербург, Кино и сериалы, что посмотреть
В прокат выходит фильм о создателе "Брата" режиссере Алексее Балабанове
Документальный фильм Любови Аркус об Алексее Балабанове выходит в прокат
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ограниченный прокат выходт документальный фильм Любови Аркус о режиссере "Брата" "Балабанов. Колокольня. Реквием", сообщает пресс-служба кинокомпании Capella Film.
Работа над пректом началась за два года до смерти постановщика как хроника производства его фильма "Я тоже хочу".
"Съемочный процесс шел с разрешения главного героя и при его непосредственном участии. Работа продолжилась и после его смерти, и спустя почти десять лет после его ухода этот фильм – трагическое свидетельство о жизни бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России", - рассказали в компании.
Балабанов известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Постановщик умер 18 мая 2013 года от острой сердечной недостаточности на фоне тяжелого хронического заболевания.
Мировая премьера проекта состоялась на международном кинофестивале "Послание к человеку", проходившем в Санкт-Петербурге 21-29 октября.