https://ria.ru/20221208/balabanov-1837146592.html

В прокат выходит фильм о создателе "Брата" режиссере Алексее Балабанове

В прокат выходит фильм о создателе "Брата" режиссере Алексее Балабанове - РИА Новости, 08.12.2022

В прокат выходит фильм о создателе "Брата" режиссере Алексее Балабанове

В ограниченный прокат выходт документальный фильм Любови Аркус о режиссере "Брата" "Балабанов. Колокольня. Реквием", сообщает пресс-служба кинокомпании Capella... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:42

2022-12-08T11:42

2022-12-08T11:42

культура

новости культуры

алексей балабанов

любовь аркус

санкт-петербург

кино и сериалы

что посмотреть

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ограниченный прокат выходт документальный фильм Любови Аркус о режиссере "Брата" "Балабанов. Колокольня. Реквием", сообщает пресс-служба кинокомпании Capella Film.Работа над пректом началась за два года до смерти постановщика как хроника производства его фильма "Я тоже хочу"."Съемочный процесс шел с разрешения главного героя и при его непосредственном участии. Работа продолжилась и после его смерти, и спустя почти десять лет после его ухода этот фильм – трагическое свидетельство о жизни бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России", - рассказали в компании.Балабанов известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Постановщик умер 18 мая 2013 года от острой сердечной недостаточности на фоне тяжелого хронического заболевания.Мировая премьера проекта состоялась на международном кинофестивале "Послание к человеку", проходившем в Санкт-Петербурге 21-29 октября.

https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей балабанов, любовь аркус, санкт-петербург, кино и сериалы, что посмотреть