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Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" - РИА Новости, 08.12.2022
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Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"
Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" - РИА Новости, 08.12.2022
Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"
В Петербурге открылся форум "Арктика: настоящее и будущее". Мероприятие, посвященное социально-экономическому развитию региона, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.12.2022
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фото
россия
санкт-петербург
арктика
арктический совет
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В Петербурге открылся форум "Арктика: настоящее и будущее". Мероприятие, посвященное социально-экономическому развитию региона, — в фотоленте Ria.ru.
россия
санкт-петербург
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фото, фото, россия, санкт-петербург, арктика, арктический совет
Фото, Россия, Санкт-Петербург, Арктика, Арктический совет
16:04 08.12.2022 (обновлено: 16:10 08.12.2022)
 

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

Читать ria.ru в
В Петербурге открылся форум "Арктика: настоящее и будущее". Мероприятие, посвященное социально-экономическому развитию региона, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Двенадцатый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит 8 и 9 декабря.

Девушки на стенде госкорпорации Росатом на выставке в рамках XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
1 из 10

Двенадцатый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит 8 и 9 декабря.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Деловая программа мероприятия включает более 50 сессий по 11 тематическим направлениям, которые посвящены актуальным направлениям развития Арктической зоны.

Артисты Государственного академического Мариинского театра выступают на стенде госкорпорации Росатом на выставке в рамках XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
2 из 10

Деловая программа мероприятия включает более 50 сессий по 11 тематическим направлениям, которые посвящены актуальным направлениям развития Арктической зоны.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Форум проводится в период двухлетнего председательства России в Арктическом совете.

Курсант Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова на стенде ОСК на выставке в рамках XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
3 из 10

Форум проводится в период двухлетнего председательства России в Арктическом совете.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Главная тема — объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период глобальных геополитических и экономических изменений.

Стенд Санкт-Петербурга на выставке в рамках XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
4 из 10

Главная тема — объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период глобальных геополитических и экономических изменений.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Предметом дискуссий будут основные аспекты государственной политики в Арктике, развитие человеческого капитала и инвестиции в проекты.

Участник XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
5 из 10

Предметом дискуссий будут основные аспекты государственной политики в Арктике, развитие человеческого капитала и инвестиции в проекты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Участники форума обсудят поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала, а также сохранение экосистем и культурного наследия.

Вездеход-амфибия Русак К-8 на выставке в рамках XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
6 из 10

Участники форума обсудят поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала, а также сохранение экосистем и культурного наследия.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Одной из ключевых тем мероприятия станет и развитие неправительственного международного сотрудничества в Арктике.

Участники XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
7 из 10

Одной из ключевых тем мероприятия станет и развитие неправительственного международного сотрудничества в Арктике.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Стенд межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" (АСПОЛ) на выставке в рамках XII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

Стенд межрегиональной общественной организации Ассоциация полярников на выставке в рамках XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
8 из 10

Стенд межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" (АСПОЛ) на выставке в рамках XII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Ожидается, что в форуме примут участие представители более 20 иностранных государств, среди которых Китай, США, Норвегия, Турция, Индия, Сингапур, Исландия, Япония, Филиппины, Австралия, Малайзия, Бразилия и Боливия.

Девушки на стенде Санкт-Петербурга на выставке в рамках XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
9 из 10

Ожидается, что в форуме примут участие представители более 20 иностранных государств, среди которых Китай, США, Норвегия, Турция, Индия, Сингапур, Исландия, Япония, Филиппины, Австралия, Малайзия, Бразилия и Боливия.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Участники XII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

Участники XII Международного форума Арктика: настоящее и будущее в Санкт-Петербурге
10 из 10

Участники XII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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ФотоРоссияСанкт-ПетербургАрктикаАрктический совет
 
 
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