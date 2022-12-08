https://ria.ru/20221208/arktika-1837239190.html

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" - РИА Новости, 08.12.2022

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

В Петербурге открылся форум "Арктика: настоящее и будущее". Мероприятие, посвященное социально-экономическому развитию региона, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:04

2022-12-08T16:04

2022-12-08T16:10

фото

россия

санкт-петербург

арктика

арктический совет

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В Петербурге открылся форум "Арктика: настоящее и будущее". Мероприятие, посвященное социально-экономическому развитию региона, — в фотоленте Ria.ru.

россия

санкт-петербург

арктика

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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