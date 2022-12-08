Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"
Двенадцатый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит 8 и 9 декабря.
Двенадцатый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит 8 и 9 декабря.
Деловая программа мероприятия включает более 50 сессий по 11 тематическим направлениям, которые посвящены актуальным направлениям развития Арктической зоны.
Деловая программа мероприятия включает более 50 сессий по 11 тематическим направлениям, которые посвящены актуальным направлениям развития Арктической зоны.
Форум проводится в период двухлетнего председательства России в Арктическом совете.
Форум проводится в период двухлетнего председательства России в Арктическом совете.
Главная тема — объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период глобальных геополитических и экономических изменений.
Главная тема — объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период глобальных геополитических и экономических изменений.
Предметом дискуссий будут основные аспекты государственной политики в Арктике, развитие человеческого капитала и инвестиции в проекты.
Предметом дискуссий будут основные аспекты государственной политики в Арктике, развитие человеческого капитала и инвестиции в проекты.
Участники форума обсудят поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала, а также сохранение экосистем и культурного наследия.
Участники форума обсудят поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала, а также сохранение экосистем и культурного наследия.
Одной из ключевых тем мероприятия станет и развитие неправительственного международного сотрудничества в Арктике.
Одной из ключевых тем мероприятия станет и развитие неправительственного международного сотрудничества в Арктике.
Стенд межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" (АСПОЛ) на выставке в рамках XII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.
Стенд межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" (АСПОЛ) на выставке в рамках XII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.
Ожидается, что в форуме примут участие представители более 20 иностранных государств, среди которых Китай, США, Норвегия, Турция, Индия, Сингапур, Исландия, Япония, Филиппины, Австралия, Малайзия, Бразилия и Боливия.
Ожидается, что в форуме примут участие представители более 20 иностранных государств, среди которых Китай, США, Норвегия, Турция, Индия, Сингапур, Исландия, Япония, Филиппины, Австралия, Малайзия, Бразилия и Боливия.
Участники XII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.
Участники XII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.