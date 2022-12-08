https://ria.ru/20221208/aeroporty-1837164918.html

Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада

Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада - РИА Новости, 08.12.2022

Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада

Московские аэропорты – Шереметьево, Домодедово и Внуково – в условиях снегопада в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:33

2022-12-08T13:33

2022-12-08T13:33

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домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Московские аэропорты – Шереметьево, Домодедово и Внуково – в условиях снегопада в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Отмен рейсов нет. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", – пояснили в авиагавани. Пресс-служба Шереметьево также сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме. "На текущий момент видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам совершать взлет и посадку. Ресурсы для своевременной очистки территории аэродрома, спланированы с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", – добавили в авиагавани.Более 50 единиц спецтехники задействовано в Домодедово для своевременной очистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. На противообледенительную обработку самолетов в среднем затрачивается порядка 20 минут. "Снегопад в московском регионе не стал причиной отмены рейсов в воздушной гавани", – заключает пресс-служба.Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), евгений тишковец, туристы, новости - туризм