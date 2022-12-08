Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221208/aeroporty-1837164918.html
Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада
Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада - РИА Новости, 08.12.2022
Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада
Московские аэропорты – Шереметьево, Домодедово и Внуково – в условиях снегопада в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:33
2022-12-08T13:33
туризм
туризм
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
евгений тишковец
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595118082_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_911c1aefed02980dd1ed8f1fb6bfa054.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Московские аэропорты – Шереметьево, Домодедово и Внуково – в условиях снегопада в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Отмен рейсов нет. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", – пояснили в авиагавани. Пресс-служба Шереметьево также сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме. "На текущий момент видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам совершать взлет и посадку. Ресурсы для своевременной очистки территории аэродрома, спланированы с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", – добавили в авиагавани.Более 50 единиц спецтехники задействовано в Домодедово для своевременной очистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. На противообледенительную обработку самолетов в среднем затрачивается порядка 20 минут. "Снегопад в московском регионе не стал причиной отмены рейсов в воздушной гавани", – заключает пресс-служба.Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595118082_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_81a8d20759724f98e8fe119f8bc3ebd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), евгений тишковец, туристы, новости - туризм
Туризм, Туризм, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Евгений Тишковец, туристы, Новости - Туризм
13:33 08.12.2022
 
Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада

Аэропорты Москвы в условиях снегопада работают штатно

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПротивообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 Airlines перед полетом в международном аэропорту Домодедово
Противообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 Airlines перед полетом в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Московские аэропорты – Шереметьево, Домодедово и Внуково – в условиях снегопада в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"Отмен рейсов нет. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", – пояснили в авиагавани.
Пресс-служба Шереметьево также сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме. "На текущий момент видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам совершать взлет и посадку. Ресурсы для своевременной очистки территории аэродрома, спланированы с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", – добавили в авиагавани.
Более 50 единиц спецтехники задействовано в Домодедово для своевременной очистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. На противообледенительную обработку самолетов в среднем затрачивается порядка 20 минут. "Снегопад в московском регионе не стал причиной отмены рейсов в воздушной гавани", – заключает пресс-служба.
Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Денис Окань самолет - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 08:00Туризм
"Летать безопаснее, чем ехать до аэропорта"
 
ТуризмТуризмДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)Евгений ТишковецтуристыНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала