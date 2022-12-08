https://ria.ru/20221208/aeroporty-1837164918.html
Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада
Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада - РИА Новости, 08.12.2022
Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада
Московские аэропорты – Шереметьево, Домодедово и Внуково – в условиях снегопада в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:33
2022-12-08T13:33
2022-12-08T13:33
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Московские аэропорты – Шереметьево, Домодедово и Внуково – в условиях снегопада в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Отмен рейсов нет. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", – пояснили в авиагавани. Пресс-служба Шереметьево также сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме. "На текущий момент видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам совершать взлет и посадку. Ресурсы для своевременной очистки территории аэродрома, спланированы с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", – добавили в авиагавани.Более 50 единиц спецтехники задействовано в Домодедово для своевременной очистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. На противообледенительную обработку самолетов в среднем затрачивается порядка 20 минут. "Снегопад в московском регионе не стал причиной отмены рейсов в воздушной гавани", – заключает пресс-служба.Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), евгений тишковец, туристы, новости - туризм
Туризм, Туризм, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Евгений Тишковец, туристы, Новости - Туризм
Аэропорты Москвы рассказали о работе в условиях снегопада
Аэропорты Москвы в условиях снегопада работают штатно
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Московские аэропорты – Шереметьево, Домодедово и Внуково – в условиях снегопада в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"Отмен рейсов нет. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", – пояснили в авиагавани.
Пресс-служба Шереметьево также сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме. "На текущий момент видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам совершать взлет и посадку. Ресурсы для своевременной очистки территории аэродрома, спланированы с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", – добавили в авиагавани.
Более 50 единиц спецтехники задействовано в Домодедово для своевременной очистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. На противообледенительную обработку самолетов в среднем затрачивается порядка 20 минут. "Снегопад в московском регионе не стал причиной отмены рейсов в воздушной гавани", – заключает пресс-служба.
Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил
ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
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