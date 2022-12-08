https://ria.ru/20221208/aeroekspress-1837160495.html

"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов в снегопад

"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов в снегопад - РИА Новости, 08.12.2022

"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов в снегопад

Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" на всех направлениях курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:13

2022-12-08T12:13

2022-12-08T12:13

туризм

туризм

московская область (подмосковье)

москва

аэроэкспресс

евгений тишковец

аэропорты

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569578051_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc4af177cbf5f34c9c754121c4711e14.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" на всех направлениях курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье, сообщили в пресс-службе."Просторные вагоны поездов позволяют осуществлять перевозку в условиях интенсивного пассажиропотока. Компания на постоянной основе предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах, экспресс-автобусах и терминалах вне зависимости от погодных условий", – уточняют в пресс-службе.Там рекомендует ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка.Облачная погода, снегопад, метель и до минус шесть градусов ожидают москвичей в четверг, сообщал ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Аэроэкспресс" отмечает, что, по прогнозам синоптиков, начавшийся в четверг в столичном регионе снегопад усилится в предстоящие выходные дни, 10-11 декабря.

https://ria.ru/20221206/aeroekspress-1836602214.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, московская область (подмосковье), москва, аэроэкспресс, евгений тишковец, аэропорты, туристы, новости - туризм