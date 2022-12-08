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"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов в снегопад - РИА Новости, 08.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221208/aeroekspress-1837160495.html
"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов в снегопад
"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов в снегопад - РИА Новости, 08.12.2022
"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов в снегопад
Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" на всех направлениях курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:13
2022-12-08T12:13
туризм
туризм
московская область (подмосковье)
москва
аэроэкспресс
евгений тишковец
аэропорты
туристы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" на всех направлениях курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье, сообщили в пресс-службе."Просторные вагоны поездов позволяют осуществлять перевозку в условиях интенсивного пассажиропотока. Компания на постоянной основе предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах, экспресс-автобусах и терминалах вне зависимости от погодных условий", – уточняют в пресс-службе.Там рекомендует ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка.Облачная погода, снегопад, метель и до минус шесть градусов ожидают москвичей в четверг, сообщал ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Аэроэкспресс" отмечает, что, по прогнозам синоптиков, начавшийся в четверг в столичном регионе снегопад усилится в предстоящие выходные дни, 10-11 декабря.
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туризм, московская область (подмосковье), москва, аэроэкспресс, евгений тишковец, аэропорты, туристы, новости - туризм
Туризм, Туризм, Московская область (Подмосковье), Москва, Аэроэкспресс, Евгений Тишковец, Аэропорты, туристы, Новости - Туризм
12:13 08.12.2022
 
"Аэроэкспресс" рассказал о движении поездов в снегопад

"Аэроэкспресс" подготовился к снегопадам и отправляет поезда в аэропорты по графику

© РИА Новости / Максим БлиновПоезд "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд Аэроэкспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" на всех направлениях курсируют по расписанию, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Москве и Подмосковье, сообщили в пресс-службе.
"Просторные вагоны поездов позволяют осуществлять перевозку в условиях интенсивного пассажиропотока. Компания на постоянной основе предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах, экспресс-автобусах и терминалах вне зависимости от погодных условий", – уточняют в пресс-службе.
Там рекомендует ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка.
Облачная погода, снегопад, метель и до минус шесть градусов ожидают москвичей в четверг, сообщал ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Аэроэкспресс" отмечает, что, по прогнозам синоптиков, начавшийся в четверг в столичном регионе снегопад усилится в предстоящие выходные дни, 10-11 декабря.
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ТуризмТуризмМосковская область (Подмосковье)МоскваАэроэкспрессЕвгений ТишковецАэропортытуристыНовости - Туризм
 
 
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