https://ria.ru/20221207/zerno-1837016724.html

Российское зерно сейчас не имеет конкурентов на рынке, считает эксперт

Российское зерно сейчас не имеет конкурентов на рынке, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2022

Российское зерно сейчас не имеет конкурентов на рынке, считает эксперт

Российское зерно в настоящее время преобладает на мировом рынке в силу сезонных факторов, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:14

2022-12-07T17:14

2022-12-07T17:14

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

франция

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости/Прайм. Российское зерно в настоящее время преобладает на мировом рынке в силу сезонных факторов, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов."По сути – никакой переделки нет на рынке зерна. В этом году зерно только наше и украинские остатки. Украинцы вывезли все, что можно было, все свои запасы, поэтому о них речь даже не идет", - сказал он, отметив в качестве примера, что Франция уже экспортировала свой урожай.Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщала о рекордной отгрузке российской пшеницы в 4-4,8 миллиона тонн в декабре, одновременно прогнозируя, со ссылкой на экспертов, рост конкуренции с украинским зерном и возможную потерю ценового преимущества из-за снижения стоимости российской пшеницы в других странах.Безбородов с этим не согласился, подчеркнув, что политическая ситуация вокруг российского зерна стабилизировалась, цены укрепились, а конкурировать попросту некому. "По сути, при сегодняшних ценах 300 долларов за тонну и выше, колебания в 5-10% от цены - это намного лучше, чем цены на протяжении последних 15 лет. Таких цен в стабильности давно не было. Все экспортируют, все вывозят, были замедления в течение лета, начале осени, сейчас все в порядке", - сказал он, добавив, что в то же время на перевозку оказывает влияние погодный фактор.Экспортный потенциал зерна в текущем сезоне Минсельхоз РФ оценивал более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.РИА Новости подсчитывало на основе данных платформы ООН Comtrade, что зерновая сделка, которая заработала в августе, открыла поставки украинского зерна в Южную Корею, Судан, Иран, Джибути и Ирландию, однако наибольший рост поставок пришелся на Турцию. Так, Украина в августе нарастила поставки зерна миру до 594,3 миллиона долларов с 407,6 миллиона долларов месяцем ранее. Больше всех увеличила закупки Турция, купившая за месяц "дополнительного" зерна на 38,8 миллиона долларов.

https://ria.ru/20221118/zerno-1832376364.html

https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835503525.html

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, франция