https://ria.ru/20221207/vyplaty-1837048613.html

Сенатор уверила, что средства на дополнительные выплаты медикам найдут

Сенатор уверила, что средства на дополнительные выплаты медикам найдут - РИА Новости, 07.12.2022

Сенатор уверила, что средства на дополнительные выплаты медикам найдут

Если есть поручение президента о дополнительных выплатах медикам первичного звена здравоохранения и сотрудникам "скорой помощи", значит будут изысканы деньги,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:42

2022-12-07T18:42

2022-12-07T18:42

общество

здоровье - общество

инна святенко

владимир путин

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763475823_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_2d52b9e88e0c1cccb63b392a283a27c4.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Если есть поручение президента о дополнительных выплатах медикам первичного звена здравоохранения и сотрудникам "скорой помощи", значит будут изысканы деньги, заявила РИА Новости в среду глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил правительству подготовить соответствующие предложения. По его словам, дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей будут назначены медработникам с 1 января 2023 года.Она также добавила, что для реализации этой задачи "достаточно нормативного акта правительства"."Это очень правильная и своевременная мера", - считает Святенко.Она пояснила, что, например, в первичном звене, особенно на селе, даже с учетом реализации программ "земский доктор" и "земский фельдшер" есть неукомплектованность кадрами. Это связано, в том числе, с оплатой труда.

https://ria.ru/20221206/zarplata-1836750591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, инна святенко, владимир путин, россия, совет федерации рф