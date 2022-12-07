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Сенатор уверила, что средства на дополнительные выплаты медикам найдут - РИА Новости, 07.12.2022
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Сенатор уверила, что средства на дополнительные выплаты медикам найдут
Сенатор уверила, что средства на дополнительные выплаты медикам найдут - РИА Новости, 07.12.2022
Сенатор уверила, что средства на дополнительные выплаты медикам найдут
Если есть поручение президента о дополнительных выплатах медикам первичного звена здравоохранения и сотрудникам "скорой помощи", значит будут изысканы деньги,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:42
2022-12-07T18:42
общество
здоровье - общество
инна святенко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Если есть поручение президента о дополнительных выплатах медикам первичного звена здравоохранения и сотрудникам "скорой помощи", значит будут изысканы деньги, заявила РИА Новости в среду глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил правительству подготовить соответствующие предложения. По его словам, дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей будут назначены медработникам с 1 января 2023 года.Она также добавила, что для реализации этой задачи "достаточно нормативного акта правительства"."Это очень правильная и своевременная мера", - считает Святенко.Она пояснила, что, например, в первичном звене, особенно на селе, даже с учетом реализации программ "земский доктор" и "земский фельдшер" есть неукомплектованность кадрами. Это связано, в том числе, с оплатой труда.
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общество, здоровье - общество, инна святенко, владимир путин, россия, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Инна Святенко, Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ
18:42 07.12.2022
 
Сенатор уверила, что средства на дополнительные выплаты медикам найдут

Сенатор Святенко: есть поручение Путина, значит средства на выплаты медикам будут изысканы

© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Если есть поручение президента о дополнительных выплатах медикам первичного звена здравоохранения и сотрудникам "скорой помощи", значит будут изысканы деньги, заявила РИА Новости в среду глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил правительству подготовить соответствующие предложения. По его словам, дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей будут назначены медработникам с 1 января 2023 года.
"То, что касается финансирования - если есть поручение президента, значит будут изысканы деньги", - сказала сенатор.
Она также добавила, что для реализации этой задачи "достаточно нормативного акта правительства".
"Это очень правильная и своевременная мера", - считает Святенко.
Она пояснила, что, например, в первичном звене, особенно на селе, даже с учетом реализации программ "земский доктор" и "земский фельдшер" есть неукомплектованность кадрами. Это связано, в том числе, с оплатой труда.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 17:50
Правительство направило дополнительные средства на зарплаты медикам
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоИнна СвятенкоВладимир ПутинРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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