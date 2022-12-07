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ГД не поддержала предложение сделать День семьи, любви и верности выходным - РИА Новости, 07.12.2022
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ГД не поддержала предложение сделать День семьи, любви и верности выходным
ГД не поддержала предложение сделать День семьи, любви и верности выходным - РИА Новости, 07.12.2022
ГД не поддержала предложение сделать День семьи, любви и верности выходным
Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в среду не поддержал к первому чтению законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:19
2022-12-07T11:24
общество
яна лантратова
госдума рф
совет федерации рф
кпрф
ольга алимова (депутат)
день семьи, любви и верности в россии
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в среду не поддержал к первому чтению законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, нерабочим днем и рекомендовал Думе отклонить его."Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом Российской Федерации общего количества таких дней", - сообщается в пояснительной записке к документу.По словам члена комитета Екатерины Стенякиной, по законопроекту есть ряд замечаний от правового управления Думы и аппарата комитета. Расчет праздничных дней, предлагаемый документом, искажает формулу расчета заработной платы, в то же время, отсутствуют оценки дополнительных расходов и непонятно, откуда будет финансироваться реализация инициативы, добавила она. Стенякина также подчеркнула, что ни правительство, ни комитет Совета Федерации по социальной политике, ни Счетная палата не поддержали инициативу.Авторами документа выступили глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ), первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП), депутаты Думы от компартии Мария Дробот, Ольга Алимова и другие.
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общество, яна лантратова, госдума рф, совет федерации рф, кпрф, ольга алимова (депутат), день семьи, любви и верности в россии
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, КПРФ, Ольга Алимова (депутат), День семьи, любви и верности в России
11:19 07.12.2022 (обновлено: 11:24 07.12.2022)
 
ГД не поддержала предложение сделать День семьи, любви и верности выходным

Комитет ГД не поддержал проект об установлении Дня семьи, любви и верности выходным

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в среду не поддержал к первому чтению законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, нерабочим днем и рекомендовал Думе отклонить его.
"Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом Российской Федерации общего количества таких дней", - сообщается в пояснительной записке к документу.
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По словам члена комитета Екатерины Стенякиной, по законопроекту есть ряд замечаний от правового управления Думы и аппарата комитета. Расчет праздничных дней, предлагаемый документом, искажает формулу расчета заработной платы, в то же время, отсутствуют оценки дополнительных расходов и непонятно, откуда будет финансироваться реализация инициативы, добавила она. Стенякина также подчеркнула, что ни правительство, ни комитет Совета Федерации по социальной политике, ни Счетная палата не поддержали инициативу.
Авторами документа выступили глава комитета ГД по семье Нина Останина (КПРФ), первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП), депутаты Думы от компартии Мария Дробот, Ольга Алимова и другие.
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ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФСовет Федерации РФКПРФОльга Алимова (депутат)День семьи, любви и верности в России
 
 
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