https://ria.ru/20221207/vsu-1836877049.html

ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона, заявили в ЛНР

ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона, заявили в ЛНР - РИА Новости, 07.12.2022

ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона, заявили в ЛНР

Украинские войска ежедневно теряют сотни бойцов на Артемовском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:33

2022-12-07T10:33

2022-12-07T11:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

андрей марочко

украина

вооруженные силы украины

артемовск

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют сотни бойцов на Артемовском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"."Потери (украинских войск. — Прим. ред.) на Артемовском направлении довольно-таки большие. По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава, это санитарные и безвозвратные потери", — сказал он .В зависимости от вида и рода войск, батальон составляет примерно 400-500 человек.По словам Марочко, Киев ежедневно несет "катастрофические потери" и на других направлениях. Также, по его данным, среди украинских военнослужащих участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний, появились первые случаи обморожений.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог. Сейчас его контролируют украинские войска, за город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836621973.html

россия

луганская народная республика

украина

артемовск

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр