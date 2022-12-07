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ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона, заявили в ЛНР - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/vsu-1836877049.html
ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона, заявили в ЛНР
ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона, заявили в ЛНР - РИА Новости, 07.12.2022
ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона, заявили в ЛНР
Украинские войска ежедневно теряют сотни бойцов на Артемовском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:33
2022-12-07T11:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
артемовск
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют сотни бойцов на Артемовском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"."Потери (украинских войск. — Прим. ред.) на Артемовском направлении довольно-таки большие. По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава, это санитарные и безвозвратные потери", — сказал он .В зависимости от вида и рода войск, батальон составляет примерно 400-500 человек.По словам Марочко, Киев ежедневно несет "катастрофические потери" и на других направлениях. Также, по его данным, среди украинских военнослужащих участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний, появились первые случаи обморожений.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог. Сейчас его контролируют украинские войска, за город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836621973.html
россия
луганская народная республика
украина
артемовск
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безопасность, россия, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:33 07.12.2022 (обновлено: 11:48 07.12.2022)
 
ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Марочко: ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют сотни бойцов на Артемовском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Потери (украинских войск. — Прим. ред.) на Артемовском направлении довольно-таки большие. По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава, это санитарные и безвозвратные потери", — сказал он .
В зависимости от вида и рода войск, батальон составляет примерно 400-500 человек.
По словам Марочко, Киев ежедневно несет "катастрофические потери" и на других направлениях. Также, по его данным, среди украинских военнослужащих участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний, появились первые случаи обморожений.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог. Сейчас его контролируют украинские войска, за город идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраинаВооруженные силы УкраиныАртемовскДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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