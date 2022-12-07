На Западе рассказали о "взрывоопасном вопросе" в отношениях с Украиной
Politico: западные политики избегают взрывоопасного вопроса о вступлении Украины в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в НАТО, а слова Зеленского вызывают недовольство, написала обозреватель Politico Лили Байер.
"Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней", — заявила автор.
По ее мнению, несмотря на преодоление Европой и США "одного табу за другим", перспектива членства Украины в НАТО остается "запрещенной темой". Она отметила, что заявление Владимира Зеленского о вступлении в альянс по ускоренной процедуре "застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство".
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"Берлин и Париж рассматривают возможное вступление Украины в альянс как сверхчувствительный вопрос, которого пока следует избегать", — резюмировала Байер.
В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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