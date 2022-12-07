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На Западе рассказали о "взрывоопасном вопросе" в отношениях с Украиной

На Западе рассказали о "взрывоопасном вопросе" в отношениях с Украиной - РИА Новости, 07.12.2022

На Западе рассказали о "взрывоопасном вопросе" в отношениях с Украиной

Западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в НАТО, а слова Зеленского вызывают недовольство, написала обозреватель Politico Лили Байер. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T02:30

2022-12-07T02:30

2022-12-07T02:30

в мире

владимир зеленский

украина

европа

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нато

евросоюз

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в НАТО, а слова Зеленского вызывают недовольство, написала обозреватель Politico Лили Байер.По ее мнению, несмотря на преодоление Европой и США "одного табу за другим", перспектива членства Украины в НАТО остается "запрещенной темой". Она отметила, что заявление Владимира Зеленского о вступлении в альянс по ускоренной процедуре "застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство".Журналистка привела в пример высказывание президента Франции Макрона, который выразил мнение, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России. Большинство других союзников, по сути, уклоняются от темы членства Украины в НАТО, добавила она."Берлин и Париж рассматривают возможное вступление Украины в альянс как сверхчувствительный вопрос, которого пока следует избегать", — резюмировала Байер.В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221202/pushkov-1835750051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/nato-1835304707.html

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, украина, европа, сша, нато, евросоюз