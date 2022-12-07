"Вкусно — и точка" запустила доставку в Москве и Петербурге
"Вкусно — и точка" запустила доставку через "Яндекс" и Delivery Club в Москве и Петербурге
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Вкусно - и точка" запускает с 7 декабря доставку с помощью "Яндекс Еды" и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе компании.
"Вкусно - и точка" объявляет о запуске доставки в Москве и Санкт-Петербурге - с 7 декабря заказы из предприятий в этих городах будут доставлять курьеры Яндекс Еды и Delivery Club. На первом этапе сервис будет доступен из ограниченного количества предприятий сети: в Москве к сервису будут подключены 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге - 27. До конца зимы доставка появится во всех столичных заведениях сети, а в Санкт Петербурге - к середине декабря", - сообщили в компании.
Там уточнили, что также расширяется зона доставки в регионах. В среду сервис запустится в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах. "Таким образом оформить заказ во "Вкусно - и точка" с доставкой в Яндекс Еде и Delivery Club уже могут жители 47 городов по всей стране", - подчеркнули в компании.
В пресс-службе уточнили, что к доставке первое время будет доступно более 150 продуктов основного меню "Вкусно - и точка". "Со временем в доставке появятся и другие позиции", - указали в компании.