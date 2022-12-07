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В НАТО опасаются весеннего обострения конфликта на Украине, заявил генсек - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836919956.html
В НАТО опасаются весеннего обострения конфликта на Украине, заявил генсек
В НАТО опасаются весеннего обострения конфликта на Украине, заявил генсек - РИА Новости, 07.12.2022
В НАТО опасаются весеннего обострения конфликта на Украине, заявил генсек
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:37
2022-12-07T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
нато
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года."Развитие событий на войнах сложно предсказывать… Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной", - заявил он, выступая в онлайн-режиме на мероприятии, организованном газетой Financial Times. По его словам, в этих условиях НАТО намерена продолжать поддержку Украины, в том числе, поскольку победа России будет иметь "серьезные" последствия для альянса, сделает НАТО "более уязвимой".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:37 07.12.2022
 
В НАТО опасаются весеннего обострения конфликта на Украине, заявил генсек

Столтенберг заявил, что в НАТО опасаются обострения конфликта на Украине весной 2023 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года.
"Развитие событий на войнах сложно предсказывать… Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной", - заявил он, выступая в онлайн-режиме на мероприятии, организованном газетой Financial Times. По его словам, в этих условиях НАТО намерена продолжать поддержку Украины, в том числе, поскольку победа России будет иметь "серьезные" последствия для альянса, сделает НАТО "более уязвимой".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Аэродром Дягилево в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 13:25Специальная военная операция на Украине
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергНАТОУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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