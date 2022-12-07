https://ria.ru/20221207/ukraina-1836898989.html
НАТО рассматривает возможность поставок нового оружия Киеву, заявил генсек
НАТО рассматривает возможность поставок нового оружия Киеву, заявил генсек - РИА Новости, 07.12.2022
НАТО рассматривает возможность поставок нового оружия Киеву, заявил генсек
Страны НАТО на постоянной основе рассматривают возможности по поставкам новых видов вооружения Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:46
2022-12-07T11:46
2022-12-07T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Страны НАТО на постоянной основе рассматривают возможности по поставкам новых видов вооружения Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Я не могу говорить о специфических видах систем (оружия – ред.), которые мы рассматриваем к поставке Украине, мы постоянно рассматриваем добавление новых систем", - сказал он, принимая участие в режиме онлайн в мероприятии газеты Financial Times.При этом, по его словам, большую важность также имеет вопрос обеспечения эффективности функционирования уже поставленного Украине оружия, поставки боеприпасов, запчастей к нему, а также техобслуживание этих видов оружия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221206/vooruzhenie-1836664020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:46 07.12.2022 (обновлено: 12:03 07.12.2022)
НАТО рассматривает возможность поставок нового оружия Киеву, заявил генсек
Столтенберг: НАТО рассматривает возможность поставок нового вооружения Украине