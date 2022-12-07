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В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836888257.html
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:12
2022-12-07T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221207/trevoga-1836833492.html
украина
киев
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
11:12 07.12.2022
 
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗалповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр"
Залповый пуск четырех крылатых ракет Калибр - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.
Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
01:15Специальная военная операция на Украине
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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