https://ria.ru/20221207/ukraina-1836888257.html
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:12
2022-12-07T11:12
2022-12-07T11:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221207/trevoga-1836833492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу