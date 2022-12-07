https://ria.ru/20221207/ukraina-1836888257.html

В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022

В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:12

2022-12-07T11:12

2022-12-07T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221207/trevoga-1836833492.html

украина

киев

днепропетровская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф