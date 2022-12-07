https://ria.ru/20221207/ukraina-1836875044.html

Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО

Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО - РИА Новости, 07.12.2022

Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что некоторые союзники Киева с большей охотой поставляют Киеву вооружения, нежели поддерживают стремление страны... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:24

2022-12-07T10:24

2022-12-07T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

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нато

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что некоторые союзники Киева с большей охотой поставляют Киеву вооружения, нежели поддерживают стремление страны вступить в НАТО.Министр отметил, что "все еще существует много психологических барьеров, которые нам нужно преодолеть", одним из которых является идея о членстве Украины в НАТО.Ранее издание отмечало, что НАТО раскололась по вопросу возможного вступления Украины в альянс, представители некоторых стран стараются даже не затрагивать эту тему, в том числе из-за нежелания злить Россию.Как пишет Politico, большинство союзников Украины избегают этой темы и повторяют, что внимание нужно сосредоточить на текущем конфликте."Сейчас основное внимание уделяется практической поддержке Украины", - заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. Она добавила, что украинцы осознают, что им нужно сделать многое, прежде чем им позволят войти в альянс.Издание отмечает, что чиновники на Украине признают, что вступление страны в НАТО не ожидается в ближайшее время, однако они хотят увидеть какой-то жест от альянса.В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20221207/ssha-1836841362.html

https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий кулеба, украина, нато, россия