Рейтинг@Mail.ru
Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836875044.html
Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО
Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО - РИА Новости, 07.12.2022
Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что некоторые союзники Киева с большей охотой поставляют Киеву вооружения, нежели поддерживают стремление страны... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:24
2022-12-07T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_0:20:3001:1708_1920x0_80_0_0_e5a1586535cbf1145e48a539079607f0.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что некоторые союзники Киева с большей охотой поставляют Киеву вооружения, нежели поддерживают стремление страны вступить в НАТО.Министр отметил, что "все еще существует много психологических барьеров, которые нам нужно преодолеть", одним из которых является идея о членстве Украины в НАТО.Ранее издание отмечало, что НАТО раскололась по вопросу возможного вступления Украины в альянс, представители некоторых стран стараются даже не затрагивать эту тему, в том числе из-за нежелания злить Россию.Как пишет Politico, большинство союзников Украины избегают этой темы и повторяют, что внимание нужно сосредоточить на текущем конфликте."Сейчас основное внимание уделяется практической поддержке Украины", - заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. Она добавила, что украинцы осознают, что им нужно сделать многое, прежде чем им позволят войти в альянс.Издание отмечает, что чиновники на Украине признают, что вступление страны в НАТО не ожидается в ближайшее время, однако они хотят увидеть какой-то жест от альянса.В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20221207/ssha-1836841362.html
https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html
https://ria.ru/20221205/zapad-1836302176.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_105:0:2772:2000_1920x0_80_0_0_399f10291bde504a6b18c46f6da7f940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий кулеба, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, НАТО, Россия
10:24 07.12.2022
 
Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО

Кулеба: некоторым союзникам проще поставлять Киеву оружие, чем поддержать членство в НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что некоторые союзники Киева с большей охотой поставляют Киеву вооружения, нежели поддерживают стремление страны вступить в НАТО.
"Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительно ответить на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставить Украине самое современное вооружение", - заявил Кулеба в интервью газете Politico.
Министр отметил, что "все еще существует много психологических барьеров, которые нам нужно преодолеть", одним из которых является идея о членстве Украины в НАТО.
Ранее издание отмечало, что НАТО раскололась по вопросу возможного вступления Украины в альянс, представители некоторых стран стараются даже не затрагивать эту тему, в том числе из-за нежелания злить Россию.
Подготовка к переговорам США-РФ в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
05:50
В США заявили о падении уровня поддержки Украины
Как пишет Politico, большинство союзников Украины избегают этой темы и повторяют, что внимание нужно сосредоточить на текущем конфликте.
"Сейчас основное внимание уделяется практической поддержке Украины", - заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. Она добавила, что украинцы осознают, что им нужно сделать многое, прежде чем им позволят войти в альянс.
Издание отмечает, что чиновники на Украине признают, что вступление страны в НАТО не ожидается в ближайшее время, однако они хотят увидеть какой-то жест от альянса.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 12:01
СМИ: Европа осознала, как дорого ей обошелся конфликт на Украине
В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 04:13
В Америке рассказали, что приведет к войне Запада и России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаУкраинаНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала