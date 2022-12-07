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Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию

Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 07.12.2022

Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для участия в первом китайско-арабском саммите, передает в среду Центральное телевидение РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:35

2022-12-07T16:35

2022-12-07T16:57

в мире

си цзиньпин

хуа чуньин

китай

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для участия в первом китайско-арабском саммите, передает в среду Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин на специальном самолете прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава КНР примет участие в первом китайско-арабском саммите, а также посетит Саудовскую Аравию с государственном визитом.Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 декабря посетит с государственным визитом Саудовскую Аравию, где примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития китайско-арабских отношений.

https://ria.ru/20221207/sitszinpin-1836849357.html

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китай

саудовская аравия

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Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, хуа чуньин, китай, саудовская аравия, эр-рияд (город)