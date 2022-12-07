16:35 07.12.2022 (обновлено: 16:57 07.12.2022)
Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию
© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для участия в первом китайско-арабском саммите, передает в среду Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин на специальном самолете прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава КНР примет участие в первом китайско-арабском саммите, а также посетит Саудовскую Аравию с государственном визитом.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 декабря посетит с государственным визитом Саудовскую Аравию, где примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития китайско-арабских отношений.
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