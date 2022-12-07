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Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 07.12.2022
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Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию
Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 07.12.2022
Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для участия в первом китайско-арабском саммите, передает в среду Центральное телевидение РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:35
2022-12-07T16:57
в мире
си цзиньпин
хуа чуньин
китай
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для участия в первом китайско-арабском саммите, передает в среду Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин на специальном самолете прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава КНР примет участие в первом китайско-арабском саммите, а также посетит Саудовскую Аравию с государственном визитом.Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 декабря посетит с государственным визитом Саудовскую Аравию, где примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития китайско-арабских отношений.
https://ria.ru/20221207/sitszinpin-1836849357.html
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саудовская аравия
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в мире, си цзиньпин, хуа чуньин, китай, саудовская аравия, эр-рияд (город)
В мире, Си Цзиньпин, Хуа Чуньин, Китай, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город)
16:35 07.12.2022 (обновлено: 16:57 07.12.2022)
 
Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для участия в первом китайско-арабском саммите, передает в среду Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин на специальном самолете прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава КНР примет участие в первом китайско-арабском саммите, а также посетит Саудовскую Аравию с государственном визитом.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 декабря посетит с государственным визитом Саудовскую Аравию, где примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 08:14
Эксперт прокомментировал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию
В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития китайско-арабских отношений.
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