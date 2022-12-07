https://ria.ru/20221207/trevoga-1837019988.html
В Никополе Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Никополе Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022
В Никополе Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:23
2022-12-07T17:23
2022-12-07T17:23
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днепропетровская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области."Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 16.22", - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221207/trevoga-1836939314.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Никополе Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Власти в Никополе Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу