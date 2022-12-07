https://ria.ru/20221207/trening-1836933564.html

НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку

НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку - РИА Новости, 07.12.2022

НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку

Специалисты НАТО проводят в Национальном университете обороны Азербайджана (Баку) тренинг в рамках программы расширения военного образования, сообщает... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:31

2022-12-07T13:31

2022-12-07T13:31

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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. Специалисты НАТО проводят в Национальном университете обороны Азербайджана (Баку) тренинг в рамках программы расширения военного образования, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства."В рамках "Программы расширения военного образования" в Национальном университете обороны (Баку) проводится тренинг НАТО", - говорится в сообщении.По данным ведомства, тренинг продолжится до 9 декабря."Ведущие специалисты НАТО по дистанционному образованию проводят занятия с соответствующими представителями Национального университета обороны по таким темам, как платформа веб-системы управления обучением (ILIAS), возможности и функции платформы, создание мультимедиа и другим тематикам", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221207/nato-1836904328.html

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в мире, баку, азербайджан, нато