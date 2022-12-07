https://ria.ru/20221207/trening-1836933564.html
НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку
НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку - РИА Новости, 07.12.2022
НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку
Специалисты НАТО проводят в Национальном университете обороны Азербайджана (Баку) тренинг в рамках программы расширения военного образования, сообщает... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:31
2022-12-07T13:31
2022-12-07T13:31
в мире
баку
азербайджан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg
БАКУ, 7 дек – РИА Новости. Специалисты НАТО проводят в Национальном университете обороны Азербайджана (Баку) тренинг в рамках программы расширения военного образования, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства."В рамках "Программы расширения военного образования" в Национальном университете обороны (Баку) проводится тренинг НАТО", - говорится в сообщении.По данным ведомства, тренинг продолжится до 9 декабря."Ведущие специалисты НАТО по дистанционному образованию проводят занятия с соответствующими представителями Национального университета обороны по таким темам, как платформа веб-системы управления обучением (ILIAS), возможности и функции платформы, создание мультимедиа и другим тематикам", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221207/nato-1836904328.html
баку
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c078df26987eae74d47a03d49060ccb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан, нато
В мире, Баку, Азербайджан, НАТО
НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку
НАТО проводит тренинг в Баку в рамках программы расширения военного образования