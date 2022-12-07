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НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку - РИА Новости, 07.12.2022
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НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку
НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку - РИА Новости, 07.12.2022
НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку
Специалисты НАТО проводят в Национальном университете обороны Азербайджана (Баку) тренинг в рамках программы расширения военного образования, сообщает... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:31
2022-12-07T13:31
в мире
баку
азербайджан
нато
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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. Специалисты НАТО проводят в Национальном университете обороны Азербайджана (Баку) тренинг в рамках программы расширения военного образования, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства."В рамках "Программы расширения военного образования" в Национальном университете обороны (Баку) проводится тренинг НАТО", - говорится в сообщении.По данным ведомства, тренинг продолжится до 9 декабря."Ведущие специалисты НАТО по дистанционному образованию проводят занятия с соответствующими представителями Национального университета обороны по таким темам, как платформа веб-системы управления обучением (ILIAS), возможности и функции платформы, создание мультимедиа и другим тематикам", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221207/nato-1836904328.html
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в мире, баку, азербайджан, нато
В мире, Баку, Азербайджан, НАТО
13:31 07.12.2022
 
НАТО проводит тренинг по военному образованию в Баку

НАТО проводит тренинг в Баку в рамках программы расширения военного образования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО
Баннеры с логотипом НАТО - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО. Архивное фото
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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. Специалисты НАТО проводят в Национальном университете обороны Азербайджана (Баку) тренинг в рамках программы расширения военного образования, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"В рамках "Программы расширения военного образования" в Национальном университете обороны (Баку) проводится тренинг НАТО", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, тренинг продолжится до 9 декабря.
"Ведущие специалисты НАТО по дистанционному образованию проводят занятия с соответствующими представителями Национального университета обороны по таким темам, как платформа веб-системы управления обучением (ILIAS), возможности и функции платформы, создание мультимедиа и другим тематикам", - отмечается в сообщении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
11:57
Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада, заявил Лавров
 
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