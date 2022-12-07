https://ria.ru/20221207/toshnota-1836838723.html

Врачи рассказали, как восстановить организм после новогоднего корпоратива

Врачи рассказали, как восстановить организм после новогоднего корпоратива - РИА Новости, 07.12.2022

Врачи рассказали, как восстановить организм после новогоднего корпоратива

Чай с имбирем поможет справиться с тошнотой после новогоднего корпоратива, фитнес выведет токсины, а поход в сауну, наоборот, может ухудшить состояние и даже... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T03:55

2022-12-07T03:55

2022-12-07T03:55

общество

андрей тяжельников

новый год

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Чай с имбирем поможет справиться с тошнотой после новогоднего корпоратива, фитнес выведет токсины, а поход в сауну, наоборот, может ухудшить состояние и даже привести к обмороку, рассказали РИА Новости опрошенные врачи.Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что быстрому восстановлению после новогоднего корпоратива может помочь легкий завтрак из овощей, фруктов и орехов."Фрукты и овощи богаты клетчаткой, которая поможет очистить организм, а орехи дадут энергию. В обед и ужин не стоит нагружать себя жирной и тяжелой пищей. Лучше придерживаться легкой диеты: бульоны, каши, рыба, овощи, фрукты. Но нельзя голодать, даже если с вечера вы изрядно переели", - рассказал Тяжельников.По его словам, продукты с фруктозой также облегчает состояние после спиртного, фруктоза содержится в меде, а чай с имбирем поможет справиться с накатившей тошнотой. "Поскольку алкоголь способствует потере электролитов, таких как калий и натрий, полезно есть бананы, авокадо, которые восполнят калий. А уровень натрия повысят соленья. Употребление рассола после застолья - вовсе не случайная традиция. Восполнить запасы натрия поможет и куриный бульон", - сказал Тяжельников.Специалист добавил, что облегчить тяжелое состояние после выпитого алкоголя может спорт, однако интенсивность и продолжительность занятий нужно снизить. "Если не добрались до фитнеса, то будет полезна прогулка на свежем воздухе", - сказал Тяжельников.Также врач отметил, что полезна будет даже ванночка для ног, так как она поспособствует очищению организма.Заведующий клиническим филиалом МНПЦ наркологии Валентин Скрябин в свою очередь отметил, что распространенное убеждение о том, что сауну можно использовать как средство от похмелья, ошибочно."Сауна может усугубить симптомы употребления алкоголя или похмелья, причем сделать это в считанные минуты. Как известно, употребление алкоголя сопряжено с нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и может вызвать нарушения сердечного ритма. Посещение сауны, в свою очередь, само по себе часто также приводит к учащению сердцебиения. В результате человек, отправившийся в сауну после употребления алкоголя, оказывается более склонен к одышке, боли в груди и обмороку, у него чаще бывают головокружения", - сказал Скрябин.Кроме того, специалист отметил, что поход в сауну после употребления алкоголя несет особенно серьезный риск - обезвоживание. Потеря жидкости приближает организм к обмороку и возможному получению травм.

https://ria.ru/20210927/zozh-1751928601.html

https://ria.ru/20221205/issledovanie-1836296713.html

https://ria.ru/20221130/chay-1835274196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, андрей тяжельников, новый год