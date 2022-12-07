https://ria.ru/20221207/sud-1836962898.html

СМИ: КСУ дал Зеленскому возможность установить полный контроль над ним

СМИ: КСУ дал Зеленскому возможность установить полный контроль над ним - РИА Новости, 07.12.2022

СМИ: КСУ дал Зеленскому возможность установить полный контроль над ним

Конституционный суд (КС) Украины уволил троих судей, таким образом открыв Владимиру Зеленскому путь к установлению полного контроля над ним, пишет украинское... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:14

2022-12-07T15:14

2022-12-07T15:14

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

украина

верховная рада украины

еврокомиссия

венецианская комиссия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины уволил троих судей, таким образом открыв Владимиру Зеленскому путь к установлению полного контроля над ним, пишет украинское издание "Зеркало недели".Издание уточняет, что уволенные судьи были назначены Верховной Радой. Они подали в отставку после очередного срыва специального пленарного заседания по избранию председателя Конституционного суда."Такая ситуация особенно устраивает офис президента, поскольку увольнение трех указанных судей КС дает возможность Банковой в ближайшее время завести через парламент в КС своих представителей и фактически установить полный контроль над этим органом", - отмечает "Зеркало недели".В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и Владимиром Зеленским, рассказала, что Украине в рамках реформ, которые должны будут привести страну в Евросоюз, нужно реформировать Конституционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

https://ria.ru/20221205/kadyrov-1836435417.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, верховная рада украины, еврокомиссия, венецианская комиссия