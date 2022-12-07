СМИ: КСУ дал Зеленскому возможность установить полный контроль над ним
Зеркало недели: КСУ уволил троих судей, открыв Зеленскому путь к полному контролю над ним
Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины уволил троих судей, таким образом открыв Владимиру Зеленскому путь к установлению полного контроля над ним, пишет украинское издание "Зеркало недели".
"Судьи Конституционного суда Украины на заседании 7 декабря проголосовали за отставку по собственному желанию трех судей – Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденка, таким образом открыв путь к установлению полного контроля президента над Конституционным судом", - пишет "Зеркало недели".
Издание уточняет, что уволенные судьи были назначены Верховной Радой. Они подали в отставку после очередного срыва специального пленарного заседания по избранию председателя Конституционного суда.
"Такая ситуация особенно устраивает офис президента, поскольку увольнение трех указанных судей КС дает возможность Банковой в ближайшее время завести через парламент в КС своих представителей и фактически установить полный контроль над этим органом", - отмечает "Зеркало недели".
В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и Владимиром Зеленским, рассказала, что Украине в рамках реформ, которые должны будут привести страну в Евросоюз, нужно реформировать Конституционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
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