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СМИ: КСУ дал Зеленскому возможность установить полный контроль над ним - РИА Новости, 07.12.2022
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СМИ: КСУ дал Зеленскому возможность установить полный контроль над ним
СМИ: КСУ дал Зеленскому возможность установить полный контроль над ним - РИА Новости, 07.12.2022
СМИ: КСУ дал Зеленскому возможность установить полный контроль над ним
Конституционный суд (КС) Украины уволил троих судей, таким образом открыв Владимиру Зеленскому путь к установлению полного контроля над ним, пишет украинское... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:14
2022-12-07T15:14
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
украина
верховная рада украины
еврокомиссия
венецианская комиссия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины уволил троих судей, таким образом открыв Владимиру Зеленскому путь к установлению полного контроля над ним, пишет украинское издание "Зеркало недели".Издание уточняет, что уволенные судьи были назначены Верховной Радой. Они подали в отставку после очередного срыва специального пленарного заседания по избранию председателя Конституционного суда."Такая ситуация особенно устраивает офис президента, поскольку увольнение трех указанных судей КС дает возможность Банковой в ближайшее время завести через парламент в КС своих представителей и фактически установить полный контроль над этим органом", - отмечает "Зеркало недели".В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и Владимиром Зеленским, рассказала, что Украине в рамках реформ, которые должны будут привести страну в Евросоюз, нужно реформировать Конституционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
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в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, верховная рада украины, еврокомиссия, венецианская комиссия
В мире, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, Венецианская комиссия
15:14 07.12.2022
 
СМИ: КСУ дал Зеленскому возможность установить полный контроль над ним

Зеркало недели: КСУ уволил троих судей, открыв Зеленскому путь к полному контролю над ним

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины уволил троих судей, таким образом открыв Владимиру Зеленскому путь к установлению полного контроля над ним, пишет украинское издание "Зеркало недели".
"Судьи Конституционного суда Украины на заседании 7 декабря проголосовали за отставку по собственному желанию трех судей – Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденка, таким образом открыв путь к установлению полного контроля президента над Конституционным судом", - пишет "Зеркало недели".
Издание уточняет, что уволенные судьи были назначены Верховной Радой. Они подали в отставку после очередного срыва специального пленарного заседания по избранию председателя Конституционного суда.
"Такая ситуация особенно устраивает офис президента, поскольку увольнение трех указанных судей КС дает возможность Банковой в ближайшее время завести через парламент в КС своих представителей и фактически установить полный контроль над этим органом", - отмечает "Зеркало недели".
В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и Владимиром Зеленским, рассказала, что Украине в рамках реформ, которые должны будут привести страну в Евросоюз, нужно реформировать Конституционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
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В миреВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенУкраинаВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияВенецианская комиссия
 
 
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