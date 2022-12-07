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В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских

В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских - РИА Новости, 07.12.2022

В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских

Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске задержали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале . РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:08

2022-12-07T11:08

2022-12-07T15:25

новошахтинск

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек — РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске задержали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале .Сейчас идут следственные действия.В региональном главке МВД подтвердили факт задержания. Подозреваемый оказался 38-летним уроженцем другого региона.Накануне днем мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска. Один из силовиков получил ранение, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести и прооперировали.Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.После ЧП со стрельбой местные власти распорядились ограничить движение общественного транспорта в районе инцидента и призвали жителей покинуть улицы.

https://ria.ru/20221206/politseyskiy-1836690101.html

новошахтинск

ростовская область

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новошахтинск, происшествия, ростовская область