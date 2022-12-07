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В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских - РИА Новости, 07.12.2022
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В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских
В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских - РИА Новости, 07.12.2022
В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских
Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске задержали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале . РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:08
2022-12-07T15:25
новошахтинск
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек — РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске задержали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале .Сейчас идут следственные действия.В региональном главке МВД подтвердили факт задержания. Подозреваемый оказался 38-летним уроженцем другого региона.Накануне днем мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска. Один из силовиков получил ранение, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести и прооперировали.Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.После ЧП со стрельбой местные власти распорядились ограничить движение общественного транспорта в районе инцидента и призвали жителей покинуть улицы.
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новошахтинск, происшествия, ростовская область
Новошахтинск, Происшествия, Ростовская область
11:08 07.12.2022 (обновлено: 15:25 07.12.2022)
 
В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских

Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о задержании стрелявшего в полицию мужчины

© СК РФПодозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске. 7 декабря 2022
Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске. 7 декабря 2022
© СК РФ
Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске. 7 декабря 2022
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек — РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске задержали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале .

"В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском", — написал глава региона.

Сейчас идут следственные действия.
В региональном главке МВД подтвердили факт задержания. Подозреваемый оказался 38-летним уроженцем другого региона.
Накануне днем мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска. Один из силовиков получил ранение, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести и прооперировали.
Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
После ЧП со стрельбой местные власти распорядились ограничить движение общественного транспорта в районе инцидента и призвали жителей покинуть улицы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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НовошахтинскПроисшествияРостовская область
 
 
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