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В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских
В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских - РИА Новости, 07.12.2022
В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских
Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске задержали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале . РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:08
2022-12-07T11:08
2022-12-07T15:25
новошахтинск
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек — РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске задержали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале .Сейчас идут следственные действия.В региональном главке МВД подтвердили факт задержания. Подозреваемый оказался 38-летним уроженцем другого региона.Накануне днем мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска. Один из силовиков получил ранение, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести и прооперировали.Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.После ЧП со стрельбой местные власти распорядились ограничить движение общественного транспорта в районе инцидента и призвали жителей покинуть улицы.
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новошахтинск, происшествия, ростовская область
Новошахтинск, Происшествия, Ростовская область
11:08 07.12.2022 (обновлено: 15:25 07.12.2022)
В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских
Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о задержании стрелявшего в полицию мужчины