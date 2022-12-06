https://ria.ru/20221206/politsiya-1836651529.html

В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским

В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским - РИА Новости, 06.12.2022

В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским

Неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:52

2022-12-06T13:52

2022-12-06T16:52

происшествия

ростовская область

новошахтинск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.По его словам, инцидент произошел сегодня днем."Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия", — сказал собеседник агентства.Один из полицейских получил огнестрельное ранение. В больнице РИА Новости сообщали, что его оперируют. Губернатор Василий Голубев уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. В Новошахтинск направили бригаду сосудистых хирургов из областной клинической больницы.Личность нападавшего устанавливается. В городе ведутся оперативно-разыскные мероприятия, в которых участвует весь личный состав полиции. Администрация Новошахтинска просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835362276.html

ростовская область

новошахтинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ростовская область, новошахтинск, россия