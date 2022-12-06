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В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским - РИА Новости, 06.12.2022
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В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским
В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским - РИА Новости, 06.12.2022
В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским
Неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:52
2022-12-06T16:52
происшествия
ростовская область
новошахтинск
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.По его словам, инцидент произошел сегодня днем."Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия", — сказал собеседник агентства.Один из полицейских получил огнестрельное ранение. В больнице РИА Новости сообщали, что его оперируют. Губернатор Василий Голубев уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. В Новошахтинск направили бригаду сосудистых хирургов из областной клинической больницы.Личность нападавшего устанавливается. В городе ведутся оперативно-разыскные мероприятия, в которых участвует весь личный состав полиции. Администрация Новошахтинска просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
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происшествия, ростовская область, новошахтинск, россия
Происшествия, Ростовская область, Новошахтинск, Россия
13:52 06.12.2022 (обновлено: 16:52 06.12.2022)
 
В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским

Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Новошахтинске Ростовской области, один ранен

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.
По его словам, инцидент произошел сегодня днем.
"Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия", — сказал собеседник агентства.
Один из полицейских получил огнестрельное ранение. В больнице РИА Новости сообщали, что его оперируют. Губернатор Василий Голубев уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. В Новошахтинск направили бригаду сосудистых хирургов из областной клинической больницы.
Личность нападавшего устанавливается. В городе ведутся оперативно-разыскные мероприятия, в которых участвует весь личный состав полиции. Администрация Новошахтинска просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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