https://ria.ru/20221206/politsiya-1836651529.html
В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским
В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским - РИА Новости, 06.12.2022
В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским
Неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:52
2022-12-06T13:52
2022-12-06T16:52
происшествия
ростовская область
новошахтинск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.По его словам, инцидент произошел сегодня днем."Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия", — сказал собеседник агентства.Один из полицейских получил огнестрельное ранение. В больнице РИА Новости сообщали, что его оперируют. Губернатор Василий Голубев уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. В Новошахтинск направили бригаду сосудистых хирургов из областной клинической больницы.Личность нападавшего устанавливается. В городе ведутся оперативно-разыскные мероприятия, в которых участвует весь личный состав полиции. Администрация Новошахтинска просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835362276.html
ростовская область
новошахтинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, новошахтинск, россия
Происшествия, Ростовская область, Новошахтинск, Россия
13:52 06.12.2022 (обновлено: 16:52 06.12.2022)
В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским
Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Новошахтинске Ростовской области, один ранен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.
По его словам, инцидент произошел сегодня днем.
"Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия", — сказал собеседник агентства.
Один из полицейских получил огнестрельное ранение. В больнице РИА Новости сообщали, что его оперируют. Губернатор Василий Голубев уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. В Новошахтинск направили бригаду сосудистых хирургов из областной клинической больницы.
Личность нападавшего устанавливается. В городе ведутся оперативно-разыскные мероприятия, в которых участвует весь личный состав полиции. Администрация Новошахтинска просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.