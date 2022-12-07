https://ria.ru/20221207/sotrudnichestvo-1837025342.html

Архангельская область и "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве

Архангельская область и "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 07.12.2022

Архангельская область и "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве

Власти Архангельской области и руководство корпорации "Туризм.РФ" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку и реализацию... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:32

2022-12-07T17:32

2022-12-07T17:32

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

москва

санкт-петербург

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 дек – РИА Новости. Власти Архангельской области и руководство корпорации "Туризм.РФ" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку и реализацию мастер-планов развития приоритетных туристских территорий, сообщила пресс-служба правительства области.Сообщается, что подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов. "Подписанный документ будет способствовать развитию долгосрочного сотрудничества, предполагающего разработку и реализацию мастер-планов развития приоритетных туристских территорий Архангельской области", - говорится в сообщении.В правительстве Архангельской области отметили, что соглашение позволит создать подходящие экономические условия для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, усилить социальную роль туризма, а также обеспечить доступность туристских услуг, отдыха и оздоровления."Традиционно все знают Архангельскую область как промышленный регион, в котором развиты лесопромышленный комплекс, судостроение и алмазодобыча. Но вместе с тем сокровища туристического и исторического плана, которые в себе содержит архангельская земля, конечно, нуждаются в продвижении и точно достойны того, чтобы большое количество туристов о них узнало", – подчеркнул Цыбульский.Он отметил, что подписание соглашения с корпорацией "Туризм.РФ" снимает "определенное недоверие между инвестором и туристом". Первые нередко сомневаются в том, что туристов будет достаточно для строительства качественной инфраструктуры, а турист не уверен, что инфраструктура будет достаточно хорошей, чтобы приехать в регион и получить услугу высокого уровня, которую он ожидает, пояснил Цыбульский."Не сомневаюсь, что профессиональная поддержка корпорации "Туризм.РФ" по разработке мастер-планов территорий поможет нам ускоренными темпами открыть туристический потенциал Архангельской области для всей страны и для всего мира", - подчеркнул губернатор. Реализация соглашения в сфере туризма также позволит создать новые рабочие места в Архангельской области, увеличит налоговые поступления в областной бюджет, а также окажет положительное влияние на развитие десятков смежных отраслей экономики.По данным регионального правительства, в сравнении с прошлым годом в Архангельской области в три раза возросло количество обращений в региональный туристско-информационный центр. Чаще всего Архангельскую область посещают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. При этом география туристов расширилась – регион посетили жители Екатеринбурга, Пскова, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Калининграда, Тюмени, Республики Коми и городов Дальнего Востока. Среди тенденций этого года можно также выделяется увеличение количества туристов, путешествующих на собственном автомобиле.

https://ria.ru/20221206/arkhangelsk-1836750847.html

https://ria.ru/20221205/mchs-1836417723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр цыбульский, архангельская область, москва, санкт-петербург