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Эксперт прокомментировал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 07.12.2022
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Эксперт прокомментировал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию
Эксперт прокомментировал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 07.12.2022
Эксперт прокомментировал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию можно рассматривать как двойной удар по США, которые пытаются диктовать свои условия энергетическому... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:14
2022-12-07T08:14
в мире
си цзиньпин
юрий тавровский
сша
китай
саудовская аравия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию можно рассматривать как двойной удар по США, которые пытаются диктовать свои условия энергетическому рынку, поездка носит поистине эпохальный характер, заявил РИА Новости руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский.Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 7-9 декабря."С моей точки зрения, визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию - это эпохальное событие, и оно выходит за рамки текущей ситуации с ценами на нефть, потому что там будут встречи не только с руководителями Саудовской Аравии, но еще и с руководителями стран Персидского залива. Идет речь о корректировке или об установлении новых отношений Китая с арабским миром, с нефтегазовым миром. Опять же, речь пойдет не только о поставках, но еще и о расчетах в юанях, в цифровых юанях", - сказал собеседник агентства."На самом деле, наносится двойной удар по Западу, по США, которые пытаются диктовать свои условия энергетическому рынку. В этом я вижу исторический характер - что саудиты, которые многие годы были клиентами США, а также другие страны Персидского залива, решились на такую революцию. Это показывает сокращение роли США как гегемона и центра установления правил. Сам факт этих встреч уже эпохальный и революционный и признак того, что новый миропорядок приобретает все более реальные очертания", - подчеркнул эксперт.Американцы очень долго пытались предотвратить этот визит, указал Тавровский, он переносился несколько раз в течение года под разными предлогами, но тем не менее он состоится, что является показателем роста влияния Китая.
https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html
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в мире, си цзиньпин, юрий тавровский, сша, китай, саудовская аравия, санкции в отношении россии
В мире, Си Цзиньпин, Юрий Тавровский, США, Китай, Саудовская Аравия, Санкции в отношении России
08:14 07.12.2022
 
Эксперт прокомментировал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию

Эксперт Тавровский: визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию станет двойным ударом по США

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию можно рассматривать как двойной удар по США, которые пытаются диктовать свои условия энергетическому рынку, поездка носит поистине эпохальный характер, заявил РИА Новости руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский.
Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 7-9 декабря.
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"С моей точки зрения, визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию - это эпохальное событие, и оно выходит за рамки текущей ситуации с ценами на нефть, потому что там будут встречи не только с руководителями Саудовской Аравии, но еще и с руководителями стран Персидского залива. Идет речь о корректировке или об установлении новых отношений Китая с арабским миром, с нефтегазовым миром. Опять же, речь пойдет не только о поставках, но еще и о расчетах в юанях, в цифровых юанях", - сказал собеседник агентства.
"На самом деле, наносится двойной удар по Западу, по США, которые пытаются диктовать свои условия энергетическому рынку. В этом я вижу исторический характер - что саудиты, которые многие годы были клиентами США, а также другие страны Персидского залива, решились на такую революцию. Это показывает сокращение роли США как гегемона и центра установления правил. Сам факт этих встреч уже эпохальный и революционный и признак того, что новый миропорядок приобретает все более реальные очертания", - подчеркнул эксперт.
Американцы очень долго пытались предотвратить этот визит, указал Тавровский, он переносился несколько раз в течение года под разными предлогами, но тем не менее он состоится, что является показателем роста влияния Китая.
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В миреСи ЦзиньпинЮрий ТавровскийСШАКитайСаудовская АравияСанкции в отношении России
 
 
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