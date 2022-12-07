https://ria.ru/20221207/shor-1837090208.html

Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор"

Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 07.12.2022

Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор"

Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу уверен, что оппозиционная партия "Шор" должна быть объявлена вне... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:13

2022-12-07T23:13

2022-12-07T23:13

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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу уверен, что оппозиционная партия "Шор" должна быть объявлена вне закона.Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. Данный запрос был одобрен правительством 9 ноября. Конституционный суд 14 ноября приступил к изучению материалов дела."Я думаю, что это не партия - это криминальная группировка, она должна быть вне закона. Конституционный суд скажет, что станет с избранниками от этой партии в парламенте, в районах, в мэриях. Я думаю, что это не политика, а бандитизм, который из-за обстоятельств смог получить представителей во власти - это опасность для страны", - заявил Гросу в эфире радио Vocea BasarabieiПартия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835492468.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, игорь гросу, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия