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Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 07.12.2022
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Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор"
Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 07.12.2022
Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор"
Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу уверен, что оппозиционная партия "Шор" должна быть объявлена вне... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:13
2022-12-07T23:13
в мире
игорь гросу
сергей литвиненко
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россия
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу уверен, что оппозиционная партия "Шор" должна быть объявлена вне закона.Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. Данный запрос был одобрен правительством 9 ноября. Конституционный суд 14 ноября приступил к изучению материалов дела."Я думаю, что это не партия - это криминальная группировка, она должна быть вне закона. Конституционный суд скажет, что станет с избранниками от этой партии в парламенте, в районах, в мэриях. Я думаю, что это не политика, а бандитизм, который из-за обстоятельств смог получить представителей во власти - это опасность для страны", - заявил Гросу в эфире радио Vocea BasarabieiПартия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835492468.html
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в мире, игорь гросу, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия
В мире, Игорь Гросу, Сергей Литвиненко, Молдавия, Кишинев, Россия
23:13 07.12.2022
 
Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор"

Глава парламента Молдавии Гросу уверен, что оппозиционную партию "Шор" нужно запретить

© SputnikСторонники партии "Шор" протестуют у суда. Кадр видео
Сторонники партии Шор протестуют у суда. Кадр видео
© Sputnik
Сторонники партии "Шор" протестуют у суда. Кадр видео
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу уверен, что оппозиционная партия "Шор" должна быть объявлена вне закона.
Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. Данный запрос был одобрен правительством 9 ноября. Конституционный суд 14 ноября приступил к изучению материалов дела.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти
"Я думаю, что это не партия - это криминальная группировка, она должна быть вне закона. Конституционный суд скажет, что станет с избранниками от этой партии в парламенте, в районах, в мэриях. Я думаю, что это не политика, а бандитизм, который из-за обстоятельств смог получить представителей во власти - это опасность для страны", - заявил Гросу в эфире радио Vocea Basarabiei
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии
 
В миреИгорь ГросуСергей ЛитвиненкоМолдавияКишиневРоссия
 
 
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