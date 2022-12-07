https://ria.ru/20221207/rets-1836890146.html
РЭЦ: количество женщин-экспортеров в России превысило 10 тысяч
РЭЦ: количество женщин-экспортеров в России превысило 10 тысяч - РИА Новости, 07.12.2022
РЭЦ: количество женщин-экспортеров в России превысило 10 тысяч
Общее количество экспортеров России за 8 месяцев 2022 года выросло на 1%, при этом число женщин-экспортеров за это же время увеличилось на 8% и превысило 10... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:18
2022-12-07T11:18
2022-12-07T11:18
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Общее количество экспортеров России за 8 месяцев 2022 года выросло на 1%, при этом число женщин-экспортеров за это же время увеличилось на 8% и превысило 10 тысяч, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.Как говорится в сообщении РЭЦ, Никишина в среду приняла участие в итоговом заседании совета Евразийского женского форума."Количество женщин-экспортеров в России за 8 месяцев 2022 года увеличилось на 8% и достигло почти 10 тысяч… При этом общее количество экспортеров за 8 месяцев этого года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 55 тысяч. Нам важно, чтобы "женских" историй успеха становилось больше", - сказала Никишина, чьи слова приводятся в релизе.Она напомнила, что РЭЦ создал ряд инструментов, "заточенных" специально для развития женского бизнеса. В частности, запущен проект "Почему женщины экспортируют" - пошаговый разбор реальных кейсов выхода на экспорт по онлайн-каналам от успешных женщин-предпринимательниц; реализуются обучающие программы; учреждена "женская" номинация в конкурсе "Экспортер года", а также объявлено о конкурсе среди региональных центров поддержки экспорта - "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".Как отметили в РЭЦ, данные проекты организация запустила при поддержке Совета Федерации в рамках межсессионного взаимодействия Евразийского женского форума.
https://ria.ru/20221207/rets-1836879894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Общее количество экспортеров России за 8 месяцев 2022 года выросло на 1%, при этом число женщин-экспортеров за это же время увеличилось на 8% и превысило 10 тысяч, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
Как говорится в сообщении РЭЦ, Никишина в среду приняла участие в итоговом заседании совета Евразийского женского форума.
"Количество женщин-экспортеров в России за 8 месяцев 2022 года увеличилось на 8% и достигло почти 10 тысяч… При этом общее количество экспортеров за 8 месяцев этого года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 55 тысяч. Нам важно, чтобы "женских" историй успеха становилось больше", - сказала Никишина, чьи слова приводятся в релизе.
Она напомнила, что РЭЦ создал ряд инструментов, "заточенных" специально для развития женского бизнеса. В частности, запущен проект "Почему женщины экспортируют" - пошаговый разбор реальных кейсов выхода на экспорт по онлайн-каналам от успешных женщин-предпринимательниц; реализуются обучающие программы; учреждена "женская" номинация в конкурсе "Экспортер года", а также объявлено о конкурсе среди региональных центров поддержки экспорта - "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".
Как отметили в РЭЦ, данные проекты организация запустила при поддержке Совета Федерации
в рамках межсессионного взаимодействия Евразийского женского форума.