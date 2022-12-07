https://ria.ru/20221207/putin-1837062961.html
Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории
Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории - РИА Новости, 07.12.2022
Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:40
2022-12-07T19:40
2022-12-07T19:54
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории.В ходе встречи Путина с членами СПЧ Леонид Поляков выступил с просьбой создания новых учебников по истории и по обществознанию.По словам президента, "как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относиться и к истории и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных, а формируется все, конечно, со школы"."Поэтому я согласен с Леонидом Владимировичем (Поляковым - ред.) и прошу администрацию президента, правительственные структуры соответствующие, заинтересованные ведомства, не просто обратить на это внимание, а в рамках тех процессов, которые сейчас идут по этому направлению, принять необходимые шаги вместе с экспертами и специалистами для того, чтобы это предложение было реализовано", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20221207/kultura-1837056918.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
19:40 07.12.2022 (обновлено: 19:54 07.12.2022)
Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории
Путин поручил правительству разработать план по созданию новых учебников по истории
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории.
В ходе встречи Путина с членами СПЧ Леонид Поляков выступил с просьбой создания новых учебников по истории и по обществознанию.
"Хорошо. Это очень важный вопрос, Вы правы абсолютно и спасибо, что Вы настояли на том, чтобы его задать. Он вопрос действительно общенационального значения. История вообще важна для любого народа, особенно на каких-то сложных поворотах жизни государства", - сказал Путин.
По словам президента, "как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относиться и к истории и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных, а формируется все, конечно, со школы".
"Поэтому я согласен с Леонидом Владимировичем (Поляковым - ред.) и прошу администрацию президента, правительственные структуры соответствующие, заинтересованные ведомства, не просто обратить на это внимание, а в рамках тех процессов, которые сейчас идут по этому направлению, принять необходимые шаги вместе с экспертами и специалистами для того, чтобы это предложение было реализовано", - отметил глава государства.