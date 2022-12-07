https://ria.ru/20221207/putin-1837062961.html

Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории

Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории - РИА Новости, 07.12.2022

Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:40

2022-12-07T19:40

2022-12-07T19:54

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории.В ходе встречи Путина с членами СПЧ Леонид Поляков выступил с просьбой создания новых учебников по истории и по обществознанию.По словам президента, "как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относиться и к истории и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных, а формируется все, конечно, со школы"."Поэтому я согласен с Леонидом Владимировичем (Поляковым - ред.) и прошу администрацию президента, правительственные структуры соответствующие, заинтересованные ведомства, не просто обратить на это внимание, а в рамках тех процессов, которые сейчас идут по этому направлению, принять необходимые шаги вместе с экспертами и специалистами для того, чтобы это предложение было реализовано", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20221207/kultura-1837056918.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, общество, россия