https://ria.ru/20221207/putin-1837018846.html
Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну
Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну - РИА Новости, 07.12.2022
Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну
Президент России Владимир Путин не стал давать оценку покинувшим Россию - по его словам, может быть, кто-то считает, что это не их страна. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:20
2022-12-07T17:20
2022-12-07T17:30
общество
владимир путин
андрей клишас
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не стал давать оценку покинувшим Россию - по его словам, может быть, кто-то считает, что это не их страна."Не буду сейчас давать оценок тем, кто, как вы сказали, покидал страну в ходе мобилизации. Это отдельная тема. Сейчас много можно говорить на эту тему; вы сказали, что это не их жизнь.. Ну, не знаю... может быть, кто-то считает, что это даже не их страна", - сказал, в частности, Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Ранее глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. В интервью газете "Ведомости" он отметил, что эти меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу россиян "менее комфортным".Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://ria.ru/20221204/obschestvo-1836118185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, андрей клишас, россия, совет федерации рф
Общество, Владимир Путин, Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ
17:20 07.12.2022 (обновлено: 17:30 07.12.2022)
Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну
Путин о тех, кто покинул Россию: может быть, кто-то считает, что это не их страна
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не стал давать оценку покинувшим Россию - по его словам, может быть, кто-то считает, что это не их страна.
"Не буду сейчас давать оценок тем, кто, как вы сказали, покидал страну в ходе мобилизации. Это отдельная тема. Сейчас много можно говорить на эту тему; вы сказали, что это не их жизнь.. Ну, не знаю... может быть, кто-то считает, что это даже не их страна", - сказал, в частности, Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Ранее глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. В интервью газете "Ведомости" он отметил, что эти меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу россиян "менее комфортным".
Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.