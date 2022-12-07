https://ria.ru/20221207/putin-1837018846.html

Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну

Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну - РИА Новости, 07.12.2022

Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну

Президент России Владимир Путин не стал давать оценку покинувшим Россию - по его словам, может быть, кто-то считает, что это не их страна. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:20

2022-12-07T17:20

2022-12-07T17:30

общество

владимир путин

андрей клишас

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не стал давать оценку покинувшим Россию - по его словам, может быть, кто-то считает, что это не их страна."Не буду сейчас давать оценок тем, кто, как вы сказали, покидал страну в ходе мобилизации. Это отдельная тема. Сейчас много можно говорить на эту тему; вы сказали, что это не их жизнь.. Ну, не знаю... может быть, кто-то считает, что это даже не их страна", - сказал, в частности, Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Ранее глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. В интервью газете "Ведомости" он отметил, что эти меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу россиян "менее комфортным".Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://ria.ru/20221204/obschestvo-1836118185.html

https://ria.ru/20221128/drapenko-1834757378.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, андрей клишас, россия, совет федерации рф