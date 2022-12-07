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Казахстан прокомментировал очередь из нефтяных танкеров в турецких проливах - РИА Новости, 07.12.2022
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Казахстан прокомментировал очередь из нефтяных танкеров в турецких проливах
Казахстан прокомментировал очередь из нефтяных танкеров в турецких проливах - РИА Новости, 07.12.2022
Казахстан прокомментировал очередь из нефтяных танкеров в турецких проливах
Ожидание танкерами своей очереди для прохода проливов Босфор и Дарданеллы сейчас составляет шесть суток, что является нормальным положением дел в зимний период, РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:01
2022-12-07T15:01
экономика
турция
казахстан
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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АЛМА-АТА, 7 дек - РИА Новости. Ожидание танкерами своей очереди для прохода проливов Босфор и Дарданеллы сейчас составляет шесть суток, что является нормальным положением дел в зимний период, сообщила пресс-служба минэнерго Казахстана.Агентство Блумберг во вторник сообщило, что пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 миллионов баррелей нефти, в большинстве своем из Казахстана."На сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем, детали выясняются", - отмечается в комментарии ведомства.Газета Financial Times ранее со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&amp;I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221206/tankery-1836750357.html
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экономика, турция, казахстан, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Турция, Казахстан, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
15:01 07.12.2022
 
Казахстан прокомментировал очередь из нефтяных танкеров в турецких проливах

Минэнерго Казахстана назвало нормальной ситуацию с очередью из судов в турецких проливах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде
Нефтяные танкеры на рейде - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 дек - РИА Новости. Ожидание танкерами своей очереди для прохода проливов Босфор и Дарданеллы сейчас составляет шесть суток, что является нормальным положением дел в зимний период, сообщила пресс-служба минэнерго Казахстана.
Агентство Блумберг во вторник сообщило, что пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 миллионов баррелей нефти, в большинстве своем из Казахстана.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 17:49
СМИ: на танкерах у берегов Турции находится 18 миллионов баррелей нефти
"На сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем, детали выясняются", - отмечается в комментарии ведомства.
Газета Financial Times ранее со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
14:26
МИД выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением нефтетанкеров у Босфора
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
10:10Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть
 
ЭкономикаТурцияКазахстанРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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