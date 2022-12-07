https://ria.ru/20221207/probka-1837091324.html

Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров, пишут СМИ

Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022

Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров, пишут СМИ

Пробка из танкеров у берегов Турции в настоящий момент насчитывает 26 танкеров с более чем 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана на борту, сообщает... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:28

2022-12-07T23:28

2022-12-07T23:28

экономика

цены на нефть

владимир путин

турция

россия

казахстан

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости/Прайм. Пробка из танкеров у берегов Турции в настоящий момент насчитывает 26 танкеров с более чем 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана на борту, сообщает агентство Блумберг.Ранее газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, по состоянию на 6 декабря у турецких берегов вблизи пролива находилось около 30 танкеров, преимущественно турецких. СМИ сообщали о том, что пробка задерживает 18 миллионов баррелей нефти.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221206/bosfor-1836576209.html

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

турция

россия

казахстан

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экономика, цены на нефть, владимир путин, турция, россия, казахстан, евросоюз, санкции в отношении россии