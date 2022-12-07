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Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
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Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров, пишут СМИ
Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров, пишут СМИ
Пробка из танкеров у берегов Турции в настоящий момент насчитывает 26 танкеров с более чем 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана на борту, сообщает... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:28
2022-12-07T23:28
экономика
цены на нефть
владимир путин
турция
россия
казахстан
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости/Прайм. Пробка из танкеров у берегов Турции в настоящий момент насчитывает 26 танкеров с более чем 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана на борту, сообщает агентство Блумберг.Ранее газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, по состоянию на 6 декабря у турецких берегов вблизи пролива находилось около 30 танкеров, преимущественно турецких. СМИ сообщали о том, что пробка задерживает 18 миллионов баррелей нефти.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&amp;I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221206/bosfor-1836576209.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, турция, россия, казахстан, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Турция, Россия, Казахстан, Евросоюз, Санкции в отношении России
23:28 07.12.2022
 
Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров, пишут СМИ

Bloomberg: пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров с 23 миллионами баррелей нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости/Прайм. Пробка из танкеров у берегов Турции в настоящий момент насчитывает 26 танкеров с более чем 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана на борту, сообщает агентство Блумберг.
"Двадцать шесть танкеров, перевозящих более 23 миллионов баррелей нефти из Казахстана, в настоящее время не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы", - пишет агентство.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 10:23
В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров
Ранее газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.
По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, по состоянию на 6 декабря у турецких берегов вблизи пролива находилось около 30 танкеров, преимущественно турецких. СМИ сообщали о том, что пробка задерживает 18 миллионов баррелей нефти.
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Нефтяные качалки в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинТурцияРоссияКазахстанЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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