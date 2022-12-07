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В Приамурье начнут строить пять новых соцобъектов при федеральной поддержке - РИА Новости, 07.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221207/priamure-1836920713.html
В Приамурье начнут строить пять новых соцобъектов при федеральной поддержке
В Приамурье начнут строить пять новых соцобъектов при федеральной поддержке - РИА Новости, 07.12.2022
В Приамурье начнут строить пять новых соцобъектов при федеральной поддержке
Пять новых соцобъектов начнут строить в 2023 году при поддержке федерального центра в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:40
2022-12-07T12:40
амурская область
василий орлов (губернатор)
сковородино
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек - РИА Новости. Пять новых соцобъектов начнут строить в 2023 году при поддержке федерального центра в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов."В следующем году начнем строить детский сад и мини-стадион в селе Ивановка, здесь же сделаем дорогу к будущему жилому кварталу. В городе Сковородино построим модульную котельную и центр культурного развития", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Выполнять эти задачи и помогает федеральное финансирование, уточнил он. По его словам, агропромышленный комплекс области активно развивается, показывает рекордные показатели, и ему необходимы хорошие специалисты. Чтобы их привлечь, высокой зарплаты бывает недостаточно – нужно обеспечивать людей качественным жильем, комфортными зонами отдыха, хорошими дорогами, констатировал глава региона.По данным областного правительства, детский сад в Ивановке на 70 мест планируется закончить строить в 2024 году. Возведение мини стадиона планируется завершить в течение следующего года. Также в будущем году начнется укладка дорожной сети для дальнейшей индивидуальной жилищной застройки в Ивановке. Работы здесь будут завершены также в течение года. В Сковородине центр культурного развития с залом на 265 посадочных мест завершат в 2024 году. Модульную автоматическую котельную там построят за следующий год, уточняют власти региона.
https://ria.ru/20221202/agrarii-1835832785.html
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василий орлов (губернатор), сковородино, амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Сковородино, Амурская область
12:40 07.12.2022
 
В Приамурье начнут строить пять новых соцобъектов при федеральной поддержке

Орлов: в Приамурье начнут строить пять новых соцобъектов при федеральной поддержке

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек - РИА Новости. Пять новых соцобъектов начнут строить в 2023 году при поддержке федерального центра в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.
"В следующем году начнем строить детский сад и мини-стадион в селе Ивановка, здесь же сделаем дорогу к будущему жилому кварталу. В городе Сковородино построим модульную котельную и центр культурного развития", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
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Орлов заявил, что 2022 год стал самым успешным для аграриев Приамурья
Выполнять эти задачи и помогает федеральное финансирование, уточнил он. По его словам, агропромышленный комплекс области активно развивается, показывает рекордные показатели, и ему необходимы хорошие специалисты. Чтобы их привлечь, высокой зарплаты бывает недостаточно – нужно обеспечивать людей качественным жильем, комфортными зонами отдыха, хорошими дорогами, констатировал глава региона.
По данным областного правительства, детский сад в Ивановке на 70 мест планируется закончить строить в 2024 году. Возведение мини стадиона планируется завершить в течение следующего года. Также в будущем году начнется укладка дорожной сети для дальнейшей индивидуальной жилищной застройки в Ивановке. Работы здесь будут завершены также в течение года. В Сковородине центр культурного развития с залом на 265 посадочных мест завершат в 2024 году. Модульную автоматическую котельную там построят за следующий год, уточняют власти региона.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)СковородиноАмурская область
 
 
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