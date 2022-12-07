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У России есть три ответа на введение потолка цен на нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
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У России есть три ответа на введение потолка цен на нефть, пишут СМИ
У России есть три ответа на введение потолка цен на нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
У России есть три ответа на введение потолка цен на нефть, пишут СМИ
Власти России прорабатывают три варианта ответа на потолок цен на российскую нефть, введенный странами Евросоюза и "Большой семерки", пишет газета "Ведомости". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T04:49
2022-12-07T14:41
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
австралия
евросоюз
g7
опек
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти России прорабатывают три варианта ответа на потолок цен на российскую нефть, введенный странами Евросоюза и "Большой семерки", пишет газета "Ведомости"."Проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством", — говорится в публикации.По словам двух источников издания, первый вариант заключается в полном запрете продажи российской нефти поддержавшим рестрикции государствам, даже если они будут покупать ее через посредников или их цепочку. Как заявил один из собеседников газеты, поставку заблокируют, если конечным получателем окажется член G7."Второй вариант, по словам источников, — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем", — поясняет издание.В-третьих, разрабатывается мера "индикативной цены" — по ней определяется максимальный дисконт Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении которого сделку не одобрят.Пока ни один вариант не получил одобрения, рассказал собеседник газеты."Возможны и другие альтернативы или их комбинация", — добавил он.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
https://ria.ru/20221206/brent-1836809852.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, австралия, евросоюз, g7, опек, urals, brent
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Австралия, Евросоюз, G7, ОПЕК, Urals, Brent
04:49 07.12.2022 (обновлено: 14:41 07.12.2022)
 
У России есть три ответа на введение потолка цен на нефть, пишут СМИ

"Ведомости" узнали о подготовке Россией трех вариантов ответа на потолок цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти России прорабатывают три варианта ответа на потолок цен на российскую нефть, введенный странами Евросоюза и "Большой семерки", пишет газета "Ведомости".
"Проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством", — говорится в публикации.
По словам двух источников издания, первый вариант заключается в полном запрете продажи российской нефти поддержавшим рестрикции государствам, даже если они будут покупать ее через посредников или их цепочку. Как заявил один из собеседников газеты, поставку заблокируют, если конечным получателем окажется член G7.
"Второй вариант, по словам источников, — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем", — поясняет издание.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 21:45Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
В-третьих, разрабатывается мера "индикативной цены" — по ней определяется максимальный дисконт Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении которого сделку не одобрят.
Пока ни один вариант не получил одобрения, рассказал собеседник газеты.
"Возможны и другие альтернативы или их комбинация", — добавил он.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 12:20
Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияАвстралияЕвросоюзG7ОПЕКUralsBrent
 
 
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