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Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с Юго-Восточной Азией - РИА Новости, 07.12.2022
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Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с Юго-Восточной Азией
Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с Юго-Восточной Азией - РИА Новости, 07.12.2022
Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с Юго-Восточной Азией
Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с государствами Юго-Восточной Азии и АСЕАН, в том числе с помощью Северного морского пути, заявил министр... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:31
2022-12-07T17:31
республика саха (якутия)
юго-восточная азия
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с государствами Юго-Восточной Азии и АСЕАН, в том числе с помощью Северного морского пути, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наращивается взаимодействие и с партнёрами на пространстве содружества независимых государств. Большой потенциал мы видим в расширении внешней торговой связи с государствами Юго-Восточной Азии, АСЕАН, с которыми у нас очень тесные контакты и они углубляются, и создаются механизмы взаимодействия", - сказал он в среду в ходе выступления на презентации Республики Саха.Лавров отметил, что это направление напрямую связано с развитием Северного морского пути."И не случайно один из недавно вставших в строй атомных ледоколов получил гордое название "Якутия"", - добавил он.
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юго-восточная азия, россия, сергей лавров
Республика Саха (Якутия), Юго-Восточная Азия, Россия, Сергей Лавров
17:31 07.12.2022
 

Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с Юго-Восточной Азией

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСудно-кабелеукладчик на Северном морском пути
Судно-кабелеукладчик на Северном морском пути - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Судно-кабелеукладчик на Северном морском пути
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с государствами Юго-Восточной Азии и АСЕАН, в том числе с помощью Северного морского пути, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наращивается взаимодействие и с партнёрами на пространстве содружества независимых государств. Большой потенциал мы видим в расширении внешней торговой связи с государствами Юго-Восточной Азии, АСЕАН, с которыми у нас очень тесные контакты и они углубляются, и создаются механизмы взаимодействия", - сказал он в среду в ходе выступления на презентации Республики Саха.
Лавров отметил, что это направление напрямую связано с развитием Северного морского пути.
"И не случайно один из недавно вставших в строй атомных ледоколов получил гордое название "Якутия"", - добавил он.
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 15:59Республика Саха (Якутия)
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Республика Саха (Якутия)Юго-Восточная АзияРоссияСергей Лавров
 
 
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