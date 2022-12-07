https://ria.ru/20221207/potentsial-1837024366.html

Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с Юго-Восточной Азией

Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с Юго-Восточной Азией - РИА Новости, 07.12.2022

Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с Юго-Восточной Азией

Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с государствами Юго-Восточной Азии и АСЕАН, в том числе с помощью Северного морского пути, заявил министр... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:31

2022-12-07T17:31

2022-12-07T17:31

республика саха (якутия)

юго-восточная азия

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия видит потенциал в расширении внешней торговли с государствами Юго-Восточной Азии и АСЕАН, в том числе с помощью Северного морского пути, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наращивается взаимодействие и с партнёрами на пространстве содружества независимых государств. Большой потенциал мы видим в расширении внешней торговой связи с государствами Юго-Восточной Азии, АСЕАН, с которыми у нас очень тесные контакты и они углубляются, и создаются механизмы взаимодействия", - сказал он в среду в ходе выступления на презентации Республики Саха.Лавров отметил, что это направление напрямую связано с развитием Северного морского пути."И не случайно один из недавно вставших в строй атомных ледоколов получил гордое название "Якутия"", - добавил он.

https://ria.ru/20221128/konsortsium-1834796460.html

юго-восточная азия

россия

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Алёна Пава

юго-восточная азия, россия, сергей лавров