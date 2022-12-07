11:46 07.12.2022 (обновлено: 12:21 07.12.2022)
Столтенберг: пока нет условий для мирных переговоров России и Украины
Генсек НАТО Столтенберг: условия для мирных переговоров России и Украины пока не созданы
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, условия для мирных переговоров России и Украины "пока не созданы".
"Условия пока не созданы, потому что Россия не продемонстрировала сигналов к тому, что готова к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. Но ни я, ни Брюссель не должны это решать. Украинцы должны решать, когда придет время для переговоров", - сказал Столтенберг, выступая в онлайн-режиме на мероприятии, организованном газетой Financial Times.
Он повторил позицию альянса, что в НАТО "поддерживают право Украины на самооборону как суверенного государства".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".