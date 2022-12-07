https://ria.ru/20221207/orvi-1836961218.html

Педиатр призвал не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу

Педиатр призвал не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу - РИА Новости, 07.12.2022

Педиатр призвал не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу

Простуженного ребенка лучше не отправлять в школу: даже с насморком ему самому будет трудно постигать новые знания, и повышается риск заразить других, тогда как РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:06

2022-12-07T15:06

2022-12-07T15:42

общество

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр баранов

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образование - общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Простуженного ребенка лучше не отправлять в школу: даже с насморком ему самому будет трудно постигать новые знания, и повышается риск заразить других, тогда как комфортная домашняя обстановка поможет выздороветь быстрее, заявил журналистам главный внештатный педиатр Минздрава России, академик РАН Александр Баранов, призвавший родителей в таких ситуациях поступать "мудро, а не как проще".Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 23,3% за неделю, сообщили журналистам накануне в пресс-службе Роспотребнадзора."Мы вновь оказались в вихре инфекций, прежде всего, респираторных, которые ежедневно поражают тысячи наших соотечественников. Очень часто слышим вопросы от родителей, зачем, мол, ребенка оставлять ребенка дома, если он немного кашляет или немного сопливится, или если у него температура совсем небольшая <…>: школьная программа такая насыщенная, пропустим – и не сможем наверстать! И здесь хочется воззвать к разуму этих взрослых людей", - сказал Баранов.Он обратил внимание родителей на риски посещения школы в этой ситуации. По словам эксперта, если больной ребенок идет в школу, то не только не сможет нормально учиться, но и других заразит, и выздороветь быстро не сможет. "Про то, что дети с течением респираторной инфекции теряют познавательные способности, написаны научные работы. Кстати, особенно когнитивные функции снижаются как раз при насморке. Налицо три минуса", - уточнил Баранов.Он добавил, что если ребенок останется дома, положительный эмоциональный фон поможет ему и выздороветь быстрее и вернуться к обучению раньше, и других не заразить. "Поэтому в нынешних условиях очень важно, чтобы родители поступали мудро, а не так как им проще. Проще - отправить ребенка в школу. Мудрее - оставить дома, помочь выздороветь и освоить новый материал", - подчеркнул Баранов.

https://ria.ru/20221206/maski-1836743479.html

https://ria.ru/20221122/prostuda-1833468121.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр баранов, здоровье - общество, образование - общество, социальный навигатор, здоровье, детские вопросы