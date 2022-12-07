https://ria.ru/20221207/orden-1837072584.html

Путин наградил волонтеров орденами Мужества

Путин наградил волонтеров орденами Мужества - РИА Новости, 07.12.2022

Путин наградил волонтеров орденами Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества российских волонтеров Юрия Гагарина, Кирилла Макарова, Дмитрия Никонова и Антона Птичкина, передаёт... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:51

2022-12-07T20:51

2022-12-07T20:51

общество

сергей кириенко

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества российских волонтеров Юрия Гагарина, Кирилла Макарова, Дмитрия Никонова и Антона Птичкина, передаёт корреспондент РИА Новости.Ордена на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе" вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Кириенко также вручил международную премию "Мы вместе" Юрию Гагарину в номинации "Человек года".Посмертно теми же орденами были награждены погибшие на СВО волонтеры Евгений Новиков и Георгий Шерстюков.

https://ria.ru/20221205/nagrada-1836505302.html

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общество, сергей кириенко, владимир путин, россия