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Путин наградил волонтеров орденами Мужества - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин наградил волонтеров орденами Мужества
Путин наградил волонтеров орденами Мужества - РИА Новости, 07.12.2022
Путин наградил волонтеров орденами Мужества
Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества российских волонтеров Юрия Гагарина, Кирилла Макарова, Дмитрия Никонова и Антона Птичкина, передаёт... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:51
2022-12-07T20:51
общество
сергей кириенко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества российских волонтеров Юрия Гагарина, Кирилла Макарова, Дмитрия Никонова и Антона Птичкина, передаёт корреспондент РИА Новости.Ордена на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе" вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Кириенко также вручил международную премию "Мы вместе" Юрию Гагарину в номинации "Человек года".Посмертно теми же орденами были награждены погибшие на СВО волонтеры Евгений Новиков и Георгий Шерстюков.
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общество, сергей кириенко, владимир путин, россия
Общество, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Россия
20:51 07.12.2022
 
Путин наградил волонтеров орденами Мужества

Президент России Путин наградил российских волонтеров орденами Мужества

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества российских волонтеров Юрия Гагарина, Кирилла Макарова, Дмитрия Никонова и Антона Птичкина, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ордена на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе" вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кириенко также вручил международную премию "Мы вместе" Юрию Гагарину в номинации "Человек года".
Посмертно теми же орденами были награждены погибшие на СВО волонтеры Евгений Новиков и Георгий Шерстюков.
Тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке – Путин поздравил волонтеров с их днем - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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