https://ria.ru/20221207/orban-1836835465.html

Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева

Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева - РИА Новости, 07.12.2022

Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева

ЕС может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T02:33

2022-12-07T02:33

2022-12-07T02:33

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ЕС может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter.При этом он опроверг информацию о наложении вето на транш Киеву в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта.Премьер-министр также раскритиковал идею решения этой проблемы за счет увеличения долга."Если мы продолжим идти по пути долгового общества, мы не сможем повернуть назад", — предупредил он европейских лидеров.По словам политика, сильное будущее для Европы должно строиться на сильных государствах членах, а не на "огромных кучах долга".Ранее идею общего долга для помощи Украины раскритиковал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он также опроверг сообщения о вето поддержки Киева и подчеркнул, что Будапешт выделял средства на двусторонней основе.Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.

https://radiosputnik.ria.ru/20221206/orban-1836561029.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221206/vengriya-1836555235.html

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