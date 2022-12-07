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Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева
Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева - РИА Новости, 07.12.2022
Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева
ЕС может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T02:33
2022-12-07T02:33
2022-12-07T02:33
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ЕС может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter.При этом он опроверг информацию о наложении вето на транш Киеву в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта.Премьер-министр также раскритиковал идею решения этой проблемы за счет увеличения долга."Если мы продолжим идти по пути долгового общества, мы не сможем повернуть назад", — предупредил он европейских лидеров.По словам политика, сильное будущее для Европы должно строиться на сильных государствах членах, а не на "огромных кучах долга".Ранее идею общего долга для помощи Украины раскритиковал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он также опроверг сообщения о вето поддержки Киева и подчеркнул, что Будапешт выделял средства на двусторонней основе.Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/orban-1836561029.html
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Цены на нефть, В мире, Виктор Орбан, Евросоюз, Украина, Венгрия, Европа, Еврокомиссия, Twitter
Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева
Виктор Орбан заявил, что будущее ЕС не должно строиться на кучах долга из-за Украины