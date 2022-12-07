https://ria.ru/20221207/obedinenie-1837001504.html
Косачев: "Поезд памяти" мог бы объединить ребят из бывших республик СССР
Косачев: "Поезд памяти" мог бы объединить ребят из бывших республик СССР - РИА Новости, 07.12.2022
Косачев: "Поезд памяти" мог бы объединить ребят из бывших республик СССР
Организаторы акции "Поезд памяти" рассчитывают, что в 2025 году, в годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте смогут принять участие... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:36
2022-12-07T16:36
2022-12-07T16:36
союзное государство
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Организаторы акции "Поезд памяти" рассчитывают, что в 2025 году, в годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте смогут принять участие старшеклассники из всех 15 бывших советских республик, рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Акция "Поезд памяти" стартовала 22 июня в Бресте, 200 школьников из двух стран посетили места боевой славы в России и Белоруссии. Ребята побывали в Москве, Санкт-Петербурге, других российских и белорусских городах. Завершилась акция 3 июля в Минске.Косачев напомнил, что саму акцию инициировали верхние палаты парламентов России и Белоруссии, она была поддержана на уровне руководства стран. "В будущем году мы рассчитываем, что в акции примут участие молодые ребята из пяти стран ЕАЭС, в 2024 году мы рассчитываем на участие старшеклассников из 10 стран пространства СНГ", - отметил он.По словам Косачева, в 2025 году, в годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "мы хотели бы собрать в "Поезде памяти" представителей всех 15 бывших союзных республик, включая прибалтов, украинцев, грузин, потомков тех народов, которые вместе одержали Победу над нацизмом".По его мнению, эта патриотическая акция может быть примером, как вместе мы можем работать с молодежью.
https://ria.ru/20220506/shkolniki-1787269396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, константин косачев
Союзное государство, Совет Федерации РФ, Константин Косачев
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Организаторы акции "Поезд памяти" рассчитывают, что в 2025 году, в годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте смогут принять участие старшеклассники из всех 15 бывших советских республик, рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Акция "Поезд памяти" стартовала 22 июня в Бресте
, 200 школьников из двух стран посетили места боевой славы в России
и Белоруссии
. Ребята побывали в Москве
, Санкт-Петербурге
, других российских и белорусских городах. Завершилась акция 3 июля в Минске
.
"Со следующего года этот проект уже становится проектом Союзного государства. Мы обязательно будем двумя государствами его продолжать, расширяя число участников", - сказал политик в ходе медиафорума, посвященного 23-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства.
Косачев напомнил, что саму акцию инициировали верхние палаты парламентов России и Белоруссии, она была поддержана на уровне руководства стран. "В будущем году мы рассчитываем, что в акции примут участие молодые ребята из пяти стран ЕАЭС
, в 2024 году мы рассчитываем на участие старшеклассников из 10 стран пространства СНГ
", - отметил он.
По словам Косачева, в 2025 году, в годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "мы хотели бы собрать в "Поезде памяти" представителей всех 15 бывших союзных республик, включая прибалтов, украинцев, грузин, потомков тех народов, которые вместе одержали Победу над нацизмом".
По его мнению, эта патриотическая акция может быть примером, как вместе мы можем работать с молодежью.