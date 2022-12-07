Рейтинг@Mail.ru
У НАТО нет данных об атаках украинских дронов на аэродромы в России - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/nato-1836913433.html
У НАТО нет данных об атаках украинских дронов на аэродромы в России
У НАТО нет данных об атаках украинских дронов на аэродромы в России - РИА Новости, 07.12.2022
У НАТО нет данных об атаках украинских дронов на аэродромы в России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не имеют данных по инцидентам с атаками на военные аэродромы России. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:19
2022-12-07T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
курская область
россия
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836592406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_448c09d2d6fe24359fc82081ac1fb2e0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не имеют данных по инцидентам с атаками на военные аэродромы России.Как сообщали в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали.По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки Киева сорвать боевую работу дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действийВо вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.
украина
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836592406_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c76c51faadb13e3731e1915d2da6d21c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, курская область, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Курская область, Россия, Роман Старовойт
12:19 07.12.2022
 
У НАТО нет данных об атаках украинских дронов на аэродромы в России

Столтенберг: у НАТО нет данных об атаках украинских дронов на российские военные аэродромы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожар в районе курского аэродрома
Пожар в районе курского аэродрома
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пожар в районе курского аэродрома. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не имеют данных по инцидентам с атаками на военные аэродромы России.
Как сообщали в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали.
"Я не имею информации об этих конкретных инцидентах. Мы видим, что Украина ведет самооборону. Мы должны учитывать контекст. Мы видим ежедневные атаки России на украинские города, критическую инфраструктуру Украины... И, конечно, у Украины есть право на самооборону", - сказал генсек, который в режиме онлайн принял участие в мероприятии газеты Financial Times.
По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки Киева сорвать боевую работу дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий
Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:15Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергКурская областьРоссияРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала