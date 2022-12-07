https://ria.ru/20221207/nato-1836913433.html

У НАТО нет данных об атаках украинских дронов на аэродромы в России

У НАТО нет данных об атаках украинских дронов на аэродромы в России - РИА Новости, 07.12.2022

У НАТО нет данных об атаках украинских дронов на аэродромы в России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не имеют данных по инцидентам с атаками на военные аэродромы России. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:19

2022-12-07T12:19

2022-12-07T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

курская область

россия

роман старовойт

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не имеют данных по инцидентам с атаками на военные аэродромы России.Как сообщали в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали.По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки Киева сорвать боевую работу дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действийВо вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, курская область, россия, роман старовойт