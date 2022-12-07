У НАТО нет данных об атаках украинских дронов на аэродромы в России
Столтенберг: у НАТО нет данных об атаках украинских дронов на российские военные аэродромы
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Пожар в районе курского аэродрома. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не имеют данных по инцидентам с атаками на военные аэродромы России.
Как сообщали в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали.
"Я не имею информации об этих конкретных инцидентах. Мы видим, что Украина ведет самооборону. Мы должны учитывать контекст. Мы видим ежедневные атаки России на украинские города, критическую инфраструктуру Украины... И, конечно, у Украины есть право на самооборону", - сказал генсек, который в режиме онлайн принял участие в мероприятии газеты Financial Times.
По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки Киева сорвать боевую работу дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий
Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.