https://ria.ru/20221207/nato-1836901235.html

Генсек НАТО высказался о завершении конфликта на Украине

Генсек НАТО высказался о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 07.12.2022

Генсек НАТО высказался о завершении конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что завершение конфликта на Украине не приведет автоматически к нормализации отношений альянса и Москвы. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:51

2022-12-07T11:51

2022-12-07T12:33

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что завершение конфликта на Украине не приведет автоматически к нормализации отношений альянса и Москвы."Нам надо понимать, что окончание этой войны не будет означать возвращение к хорошим или нормальным отношениям с Россией. Надо быть готовыми к длительным сложным отношениям с Россией. Это означает необходимость инвестиций в нашу оборону, усиление коллективного сдерживания и обороны НАТО", - заявил он в среду в ходе мероприятия в режиме видеоконференции, организованного газетой Financial Times.Столтенберг утверждает, что НАТО "десятилетия пыталась выстраивать конструктивные отношения с Россией, вести содержательный диалог, в том числе непосредственно перед начало конфликта на Украине".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836875044.html

https://ria.ru/20221207/nato-1836913433.html

https://ria.ru/20221206/borrel-1836566233.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, россия