https://ria.ru/20221207/mnenie-1836971062.html
В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением
В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением - РИА Новости, 07.12.2022
В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением
Запад продолжает тратить огромные средства на манипулирование общественным мнением в России, в том числе, через соцсети, региональные власти должны наравне с... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:29
2022-12-07T15:29
2022-12-07T15:29
валентина матвиенко
россия
украина
совет федерации рф
нато
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запад продолжает тратить огромные средства на манипулирование общественным мнением в России, в том числе, через соцсети, региональные власти должны наравне с федеральными противостоять этим попыткам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."На примере событий на Украине мы видим, что страны НАТО активно задействуют технологии гибридного конфликта и прокси-войны, то есть войны чужими руками. Огромные ресурсы вкладывается в работу в информационном пространстве, продолжаются попытки манипулировать общественными настроениями, в том числе, конечно, используют активно социальные сети. Противодействовать такой гибридной агрессии мы, безусловно, должны все вместе, это задачи как федеральных, так и региональных властей",- сказала она, выступая на семинаре Совета законодателей перед главами региональных парламентов.Спикер подчеркнула, что взаимодействие всех ветвей и уровней особенно важно в нынешних условиях, когда необходимо работать максимально слаженно эффективно и и дисциплинированно."Немаловажную роль играет здесь работа Совета законодателей. В том числе, речь идет и об усовершенствовании регионального законодательства в условиях новых вызовов. Это особенно актуально в связи с действием в некоторых субъектов федерации специальных режимов реагирования", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20221124/smi-1833757291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валентина матвиенко, россия, украина, совет федерации рф, нато, общество, здоровье - общество
Валентина Матвиенко, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, НАТО, Общество, Здоровье - Общество
В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением
Матвиенко: регионам надо противостоять попыткам Запада манипулировать общественным мнением