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В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением - РИА Новости, 07.12.2022
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В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением
В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением - РИА Новости, 07.12.2022
В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением
Запад продолжает тратить огромные средства на манипулирование общественным мнением в России, в том числе, через соцсети, региональные власти должны наравне с... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:29
2022-12-07T15:29
валентина матвиенко
россия
украина
совет федерации рф
нато
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запад продолжает тратить огромные средства на манипулирование общественным мнением в России, в том числе, через соцсети, региональные власти должны наравне с федеральными противостоять этим попыткам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."На примере событий на Украине мы видим, что страны НАТО активно задействуют технологии гибридного конфликта и прокси-войны, то есть войны чужими руками. Огромные ресурсы вкладывается в работу в информационном пространстве, продолжаются попытки манипулировать общественными настроениями, в том числе, конечно, используют активно социальные сети. Противодействовать такой гибридной агрессии мы, безусловно, должны все вместе, это задачи как федеральных, так и региональных властей",- сказала она, выступая на семинаре Совета законодателей перед главами региональных парламентов.Спикер подчеркнула, что взаимодействие всех ветвей и уровней особенно важно в нынешних условиях, когда необходимо работать максимально слаженно эффективно и и дисциплинированно."Немаловажную роль играет здесь работа Совета законодателей. В том числе, речь идет и об усовершенствовании регионального законодательства в условиях новых вызовов. Это особенно актуально в связи с действием в некоторых субъектов федерации специальных режимов реагирования", - сказала Матвиенко.
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валентина матвиенко, россия, украина, совет федерации рф, нато, общество, здоровье - общество
Валентина Матвиенко, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, НАТО, Общество, Здоровье - Общество
15:29 07.12.2022
 
В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением

Матвиенко: регионам надо противостоять попыткам Запада манипулировать общественным мнением

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации РФ
Фойе здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запад продолжает тратить огромные средства на манипулирование общественным мнением в России, в том числе, через соцсети, региональные власти должны наравне с федеральными противостоять этим попыткам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"На примере событий на Украине мы видим, что страны НАТО активно задействуют технологии гибридного конфликта и прокси-войны, то есть войны чужими руками. Огромные ресурсы вкладывается в работу в информационном пространстве, продолжаются попытки манипулировать общественными настроениями, в том числе, конечно, используют активно социальные сети. Противодействовать такой гибридной агрессии мы, безусловно, должны все вместе, это задачи как федеральных, так и региональных властей",- сказала она, выступая на семинаре Совета законодателей перед главами региональных парламентов.
Спикер подчеркнула, что взаимодействие всех ветвей и уровней особенно важно в нынешних условиях, когда необходимо работать максимально слаженно эффективно и и дисциплинированно.
"Немаловажную роль играет здесь работа Совета законодателей. В том числе, речь идет и об усовершенствовании регионального законодательства в условиях новых вызовов. Это особенно актуально в связи с действием в некоторых субъектов федерации специальных режимов реагирования", - сказала Матвиенко.
Польские военные неподалеку от места попадания ракеты в деревне Пшеводув - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 08:00
На Западе происходит невероятное: там начали увольнять за ложь о России
 
Валентина МатвиенкоРоссияУкраинаСовет Федерации РФНАТООбществоЗдоровье - Общество
 
 
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