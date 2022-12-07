https://ria.ru/20221207/mnenie-1836971062.html

В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением

В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением - РИА Новости, 07.12.2022

В СФ призвали противостоять попыткам Запада управлять общественным мнением

Запад продолжает тратить огромные средства на манипулирование общественным мнением в России, в том числе, через соцсети, региональные власти должны наравне с... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:29

2022-12-07T15:29

2022-12-07T15:29

валентина матвиенко

россия

украина

совет федерации рф

нато

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запад продолжает тратить огромные средства на манипулирование общественным мнением в России, в том числе, через соцсети, региональные власти должны наравне с федеральными противостоять этим попыткам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."На примере событий на Украине мы видим, что страны НАТО активно задействуют технологии гибридного конфликта и прокси-войны, то есть войны чужими руками. Огромные ресурсы вкладывается в работу в информационном пространстве, продолжаются попытки манипулировать общественными настроениями, в том числе, конечно, используют активно социальные сети. Противодействовать такой гибридной агрессии мы, безусловно, должны все вместе, это задачи как федеральных, так и региональных властей",- сказала она, выступая на семинаре Совета законодателей перед главами региональных парламентов.Спикер подчеркнула, что взаимодействие всех ветвей и уровней особенно важно в нынешних условиях, когда необходимо работать максимально слаженно эффективно и и дисциплинированно."Немаловажную роль играет здесь работа Совета законодателей. В том числе, речь идет и об усовершенствовании регионального законодательства в условиях новых вызовов. Это особенно актуально в связи с действием в некоторых субъектов федерации специальных режимов реагирования", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20221124/smi-1833757291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

валентина матвиенко, россия, украина, совет федерации рф, нато, общество, здоровье - общество