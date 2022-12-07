https://ria.ru/20221207/mask-1837060430.html

Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира

Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 07.12.2022

Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете вскоре после того, как уступил его владельцу... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:29

2022-12-07T19:29

2022-12-07T19:29

в мире

бернар арно

париж

louis vuitton

lvmh

forbes

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_8a1da79e1d9b7b76e0c0587f4b2e4f0a.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете вскоре после того, как уступил его владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернару Арно и его семье, гласят подсчеты Forbes.По последней информации списка миллиардов, который, по заявлению издания, обновляется "в реальном времени", состояние Маска оценивается в 185,8 миллиарда долларов, в то время как Арно и его семьи - 185,5 миллиарда долларов.Ранее в среду Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей в мире Арно и его семье. Его состояние оценивалось в 184,6 миллиарда долларов, а у Арно - 185,1 миллиарда.Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.

https://ria.ru/20221204/opros-1836166829.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бернар арно, париж, louis vuitton, lvmh, forbes, илон маск