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Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира
Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 07.12.2022
Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете вскоре после того, как уступил его владельцу... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:29
2022-12-07T19:29
2022-12-07T19:29
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете вскоре после того, как уступил его владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернару Арно и его семье, гласят подсчеты Forbes.По последней информации списка миллиардов, который, по заявлению издания, обновляется "в реальном времени", состояние Маска оценивается в 185,8 миллиарда долларов, в то время как Арно и его семьи - 185,5 миллиарда долларов.Ранее в среду Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей в мире Арно и его семье. Его состояние оценивалось в 184,6 миллиарда долларов, а у Арно - 185,1 миллиарда.Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.
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в мире, бернар арно, париж, louis vuitton, lvmh, forbes, илон маск
В мире, Бернар Арно, Париж, Louis Vuitton, LVMH, Forbes, Илон Маск
Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира
Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира, обойдя владельца LVMH Арно
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете вскоре после того, как уступил его владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернару Арно и его семье, гласят подсчеты Forbes.
По последней информации списка миллиардов, который, по заявлению издания, обновляется "в реальном времени", состояние Маска оценивается в 185,8 миллиарда долларов, в то время как Арно и его семьи - 185,5 миллиарда долларов.
Ранее в среду Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей в мире Арно и его семье. Его состояние оценивалось в 184,6 миллиарда долларов, а у Арно - 185,1 миллиарда.
Французская LVMH
выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже
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