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Маск уволил топ-юриста Twitter из-за скандала вокруг ноутбука сына Байдена

Маск уволил топ-юриста Twitter из-за скандала вокруг ноутбука сына Байдена - РИА Новости, 07.12.2022

Маск уволил топ-юриста Twitter из-за скандала вокруг ноутбука сына Байдена

Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Twitter Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой вокруг... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T02:48

2022-12-07T02:48

2022-12-07T02:48

в мире

технологии

джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Twitter Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына Байдена."Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая имеет значение для общественного диалога, сегодня он был уволен из Twitter", - написал владелец соцсети в своем аккаунте.Маск ранее опубликовал в соцсети ссылку на публикацию расследования о цензуре, связанного с ноутбуком Хантера Байдена. Автор расследования, журналист Мэтт Таибби, утверждает, что Twitter принял чрезвычайные меры, чтобы в канун выборов в 2020 году не дать ход истории вокруг похищенного ноутбука сына Джо Байдена.Автор опубликованного материала утверждает, что Twitter получала и удовлетворяла запросы о проверке контента на платформе как со стороны предвыборного штаба Джо Байдена, так и прежнего главы администрации - республиканца Дональда Трампа. При этом, по словам журналиста, руководство соцсети поддерживает более тесные контакты с демократами, нежели с республиканцами. Проверить подлинность этой информации пока не представляется возможным.Имя Бейкера упоминается в расследовании наряду с публикацией его переписки, в контексте обсуждения инцидента с ноутбуком Хантера Байдена.В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.

https://ria.ru/20221204/opros-1836166829.html

https://ria.ru/20221203/makron-1836057457.html

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в мире, технологии, джо байден, илон маск, дональд трамп, сша, делавэр, нью-йорк (город), фбр